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Шкала повреждений при травме спинного мозга*

Уровень

Нарушение

A

Полное: Двигательная и чувствительная функции отсутствуют, включая уровень крестцовых сегментов S4-S5.

В

Неполное: чувствительная, но не двигательная функция сохранена ниже пораженного неврологического (спинного мозга) уровня, включая крестцовые сегменты S4-S5.

С

Неполное: Двигательная функция сохранена ниже неврологического уровня и в более чем половине контрольных групп мышц ниже неврологического уровня мышечная сила < 3 баллов.

D

Неполное: Двигательная функция сохранена ниже неврологического уровня и по крайней мере в половине контрольных групп мышц ниже неврологического уровня мышечная сила ≥ 3 баллов.

Е

Норма: Двигательная и чувствительная функции в норме.

*В соответствии с Американской ассоциацией спинальной травмы (ASIA).

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