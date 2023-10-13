Шкала повреждений при травме спинного мозга*
Уровень
Нарушение
A
Полное: Двигательная и чувствительная функции отсутствуют, включая уровень крестцовых сегментов S4-S5.
В
Неполное: чувствительная, но не двигательная функция сохранена ниже пораженного неврологического (спинного мозга) уровня, включая крестцовые сегменты S4-S5.
С
Неполное: Двигательная функция сохранена ниже неврологического уровня и в более чем половине контрольных групп мышц ниже неврологического уровня мышечная сила < 3 баллов.
D
Неполное: Двигательная функция сохранена ниже неврологического уровня и по крайней мере в половине контрольных групп мышц ниже неврологического уровня мышечная сила ≥ 3 баллов.
Е
Норма: Двигательная и чувствительная функции в норме.
*В соответствии с Американской ассоциацией спинальной травмы (ASIA).