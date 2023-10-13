Шкала оценки степени тяжести токсического эпидермального некролиза (SCORTEN)
Фактор риска*
Баллы
0
1
Возраст
< 40 лет
≥ 40 лет
Сопутствующее онкологическое заболевание
Нет
Да
Частота сердечных сокращений (ударов в минуту)
< 120
≥ 120
Содержание азота мочевины крови в сыворотке крови
≤ 28 мг/дл (10 ммоль/л)
> 28 мг/дл (10 ммоль/л)
Площадь поражения тела в первый день осмотра
< 10%
≥ 10%
Бикарбонат сыворотки
≥ 20 мЭкв/л (≥ 20 ммоль/л)
< 20 мЭкв/л (< 20 ммоль/л)
Глюкоза сыворотки крови
≤ 250 мг/дл (≤ 13,88 ммоль/л)
> 250 мг/дл (> 13,88 ммоль/л)
* Другие факторы риска указывают на более высокие баллы и более высокий уровень смертности (%) следующим образом:
ДИ = доверительный интервал.
Data from Bastuji-Garin S, Fouchard N, Bertocchi M, et al: SCORTEN: A severity-of-illness score for toxic epidermal necrolysis. J Invest Dermatol 115:149–153, 2000. doi: 10.1046/j.1523-1747.2000.00061.x