* Другие факторы риска указывают на более высокие баллы и более высокий уровень смертности (%) следующим образом: 0–1 = 3,2% (ДИ: от 0,1 до 16,7)

2 = 12,1% (ДИ: от 5,4 до 22,5)

3 = 35,3% (ДИ: от 19,8 до 53,5)

4 = 58,3% (ДИ: от 36,6 до 77,9)

≥ 5 = > 90% (ДИ: от 55,5 до 99,8)