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Шкала оценки степени тяжести токсического эпидермального некролиза (SCORTEN)

Фактор риска*

Баллы

0

1

Возраст

< 40 лет

40 лет

Сопутствующее онкологическое заболевание

Нет

Да

Частота сердечных сокращений (ударов в минуту)

< 120

120

Содержание азота мочевины крови в сыворотке крови

28 мг/дл (10 ммоль/л)

> 28 мг/дл (10 ммоль/л)

Площадь поражения тела в первый день осмотра

< 10%

10%

Бикарбонат сыворотки

≥ 20 мЭкв/л (≥ 20 ммоль/л)

< 20 мЭкв/л (< 20 ммоль/л)

Глюкоза сыворотки крови

250 мг/дл (≤ 13,88 ммоль/л)

> 250 мг/дл (> 13,88 ммоль/л)

* Другие факторы риска указывают на более высокие баллы и более высокий уровень смертности (%) следующим образом:

  • 0–1 = 3,2% (ДИ: от 0,1 до 16,7)

  • 2 = 12,1% (ДИ: от 5,4 до 22,5)

  • 3 = 35,3% (ДИ: от 19,8 до 53,5)

  • 4 = 58,3% (ДИ: от 36,6 до 77,9)

  • 5 = > 90% (ДИ: от 55,5 до 99,8)

ДИ = доверительный интервал.

Data from Bastuji-Garin S, Fouchard N, Bertocchi M, et al: SCORTEN: A severity-of-illness score for toxic epidermal necrolysis. J Invest Dermatol 115:149–153, 2000. doi: 10.1046/j.1523-1747.2000.00061.x

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