Шкала оценки принудительного двигательного расстройства
До или после завершения подсчета баллов, клиницист должен сделать следующее:
Оцените каждый пункт баллами от 0 до 4 (по самому серьезному из наблюдаемых проявлений):
Движения, которые происходят только при активации дается на 1 балл меньше, чем те, которые происходят спонтанно.
Категория
Параметр
Диапазон возможных баллов
Мимика и движения рта
Мимическая мускулатура
0 1 2 3 4
Губы и околоротовая область
0 1 2 3 4
Челюсти
0 1 2 3 4
Язык
0 1 2 3 4
Движения конечностей
Руки
0 1 2 3 4
Ноги
0 1 2 3 4
Движения туловища
Шея, плечи и бедра
0 1 2 3 4
Общее заключение
Степень тяжести патологических движений
0 1 2 3 4
Ограничение способностей из-за навязчивых движений
0 1 2 3 4
Озабоченность пациента навязчивыми движениями (0 = не озабочен; 4 = тяжелый дистресс)
0 1 2 3 4
Adapted from Guy W: ECDEU [Early Clinical Drug Evaluation Unit] Assessment Manual for Psychopharmacology. Rockville (MD), National Institute of Health, Psychopharmacology Research Branch, 1976. Copyright 1976 by US Department of Health, Education and Welfare.