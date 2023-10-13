skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Шкала оценки принудительного двигательного расстройства

До или после завершения подсчета баллов, клиницист должен сделать следующее:

  1. Наблюдайте за походкой пациента по комнате.

  2. Попросите пациента выплюнуть жвачку изо рта или снять зубные протезы, если они мешают.

  3. Определите осознанность совершаемых пациентом движений.

  4. Обратите внимание на то, как пациент сидит на твердой табуретке - кладет ли он руки на колени, держит ли ноги слегка врозь, ставит ли ступни полностью на пол. Во время всей беседы обращайте внимание на любые движения тела.

  5. Держит ли пациент руки свободно на коленях.

  6. Попросите пациента дважды открыть и закрыть рот. Обратите внимание на движения языка.

  7. Попросите пациента показать язык дважды.

  8. Попросите пациента дотронуться большим пальцем до каждого пальца той же руки в течение 15 секунд (с каждой стороны). Наблюдайте за лицом и ногами пациента.

  9. Вытягивает ли пациент руки вперед при вставании со стула.

Оцените каждый пункт баллами от 0 до 4 (по самому серьезному из наблюдаемых проявлений):

  1. 0 = норма

  2. 1 = минимальное нарушение, верхняя граница нормы

  3. 2 = легкая степень

  4. 3 = средняя степень

  5. 4 = тяжелая степень

Движения, которые происходят только при активации дается на 1 балл меньше, чем те, которые происходят спонтанно.

Категория

Параметр

Диапазон возможных баллов

Мимика и движения рта

Мимическая мускулатура

0 1 2 3 4

Губы и околоротовая область

0 1 2 3 4

Челюсти

0 1 2 3 4

Язык

0 1 2 3 4

Движения конечностей

Руки

0 1 2 3 4

Ноги

0 1 2 3 4

Движения туловища

Шея, плечи и бедра

0 1 2 3 4

Общее заключение

Степень тяжести патологических движений

0 1 2 3 4

Ограничение способностей из-за навязчивых движений

0 1 2 3 4

Озабоченность пациента навязчивыми движениями (0 = не озабочен; 4 = тяжелый дистресс)

0 1 2 3 4

Adapted from Guy W: ECDEU [Early Clinical Drug Evaluation Unit] Assessment Manual for Psychopharmacology. Rockville (MD), National Institute of Health, Psychopharmacology Research Branch, 1976. Copyright 1976 by US Department of Health, Education and Welfare.

По этим темам