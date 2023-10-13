Шкала комы Глазго*
Признак
Ответная реакция
Оценка
Открывание глаз
Спонтанное открывание; сохранено открывание с морганием на базовом уровне
4
Открывание глаз в ответ на словесную инструкцию, речь или оклик
3
Открывание глаз в ответ на боль, приложенную к конечностям или грудине
2
Нет
1
Вербальные реакции
Ориентирован
5
Речь спутанная, но готов отвечать на вопросы
4
Неадекватная реакция; бессвязные слова
3
Нечленораздельная речь
2
Нет
1
Моторика
Подчиняется командам для движения
6
Защищает рукой область болевого раздражения
5
Отдергивает конечность в ответ на болевой стимул
4
Отвечает на боль сгибательной реакцией (декортикационная поза)
3
Отвечает на боль разгибательной реакцией (децеребрационная поза)
2
Нет
1
*Сумма баллов < 8, как правило, соответствует коме.
Adapted from Teasdale G, Jennett B: Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. Lancet 2:81–84; 1974.