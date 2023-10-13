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Шкала комы Глазго*

Признак

Ответная реакция

Оценка

Открывание глаз

Спонтанное открывание; сохранено открывание с морганием на базовом уровне

4

Открывание глаз в ответ на словесную инструкцию, речь или оклик

3

Открывание глаз в ответ на боль, приложенную к конечностям или грудине

2

Нет

1

Вербальные реакции

Ориентирован

5

Речь спутанная, но готов отвечать на вопросы

4

Неадекватная реакция; бессвязные слова

3

Нечленораздельная речь

2

Нет

1

Моторика

Подчиняется командам для движения

6

Защищает рукой область болевого раздражения

5

Отдергивает конечность в ответ на болевой стимул

4

Отвечает на боль сгибательной реакцией (декортикационная поза)

3

Отвечает на боль разгибательной реакцией (децеребрационная поза)

2

Нет

1

*Сумма баллов < 8, как правило, соответствует коме.

Adapted from Teasdale G, Jennett B: Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. Lancet 2:81–84; 1974.

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