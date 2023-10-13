Шкала категорий церебральной деятельности (взрослые)*
Баллы
Категория
Описание
1
Норма (хорошая церебральная деятельность)
Пациент в сознательном, бдительном состоянии, способный работать и вести нормальную жизнь
Могут иметь место незначительные психологические или неврологические расстройства (например, легкая дисфазия, неинвалидизирующие гемипарезы, незначительные аномалии черепных нервов)
2
Средняя нетрудоспособность (нетрудоспособный, но независим от других людей)
Пребывание в сознании, с функциональной активностью мозга, достаточной для работы неполный рабочий день в защищенной среде и для самостоятельной повседневной деятельности (например, для одевания, совершения поездок на общественном транспорте, приготовления пищи)
Может наблюдаться гемиплегия, судороги, атаксия, дизартрия, дисфазия или же изменения со стороны долговременной памяти или психики
3
Тяжелая инвалидность (в сознании, но неработоспособный и зависимый от помощи других)
В сознании, но зависимый от других в ежедневной помощи, имеет по крайней мере ограниченную когнитивную функцию.
Эта категория включает в себя широкий спектр неврологических дисфункций – от амбулаторных пациентов с серьезными нарушениями памяти или деменцией, препятствующей самостоятельному существованию, до парализованных пациентов, которые могут общаться только при помощи глаз (как при «синдроме запертого человека»).
4
Бессознательное состояние (кома или вегетативный статус)
Бессознательное состояние, отсутствие восприятия окружающего, отсутствие распознавания; отсутствие вербального или психологического взаимодействия с окружением
5
Смерть мозга
Соответствующие критериям смерти мозга или мертвые согласно традиционным критериям
*Для категории учитывается худшее проявление каждого критерия. Дана оценка только тех состояний, которые являются результатом неврологического нарушения. Оценки основаны на медицинских записях и словах лиц, оказывающих уход.
Data from Safar P. Resuscitation after Brain Ischemia. In: Grenvik A, Safar P, editors. Brain Failure and Resuscitation. 1981. pp. 155–184