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Шкала инсульта Национального института здоровья США*

Критерий

Признаки

Баллы

Уровень сознания (УС)

Тревожность, острая реакция

0

Тревожность отсутствует, но возбудимость легкая, вызывается наименьшей стимуляцией к подчинению, ответу или реагированию.

1

Не тревожен; требует многократного обращения для установления контакта или пребывает в состоянии заторможенности и требует значительного или требующего усилий обращения для совершения целенаправленных движений

2

Реагирует только на рефлекторные двигательные или вегетативные эффекты или совершенно не реагирует, вялый и арефлексический

3

Ответы на вопросы†

Правильный ответ на оба вопроса

0

Правильный ответ на один вопрос

1

Ни одного правильного ответа

2

Выполнение инструкций‡

Выполнение двух инструкций

0

Выполнение одной инструкции

1

Не подчиняется ни одной инструкции.

2

Парез взора

Норма

0

Частичный паралич взора; аномальный взгляд в одном или обеих глазах, однако вынужденная (непроизвольная) девиация и полный парез взгляда отсутствуют

1

Невольное отклонение или полный паралич взора (который не корректируется окулоцефальным маневром)

2

Поля зрения

Сохранены

0

Частичная гемианопсия

1

Полная гемианопсия

2

Слепота

3

Парез лицевой мускулатуры

Нет

0

Незначительный парез лицевого нерва

1

Частичный парез лицевого нерва

2

Полный одно- или двусторонний паралич

3

Движения в руке (для каждой руки по отдельности)

Нет пареза

0

Дрейфует до 10 секунд, но не ударяется о кровать или другую опору

1

Некоторое усилие удерживать ногу в заданном положении

2

Отсутствуют попытки удержать ногу в заданном положении

3

Полное отсутствие движений

4

Двигательная функция ноги (для каждой ноги по отдельности)

Нет пареза

0

Медленно двигается до 5 секунд, но не ударяется о кровать или о другую поддержку

1

Падает и ударяется об кровать до истечения 5 секунд, однако прилагает некоторые усилия против силы тяжести

2

Отсутствуют попытки удержать ногу в заданном положении

3

Полное отсутствие движений

4

Атаксия конечностей

Отсутствие атаксии

0

Атаксия в 1 конечности

1

Атаксия в 2 конечностях

2

Невозможно оценить

Чувствительность

Норма

0

Умеренная потеря чувствительности

1

Тяжелая сенсорная тугоухость

2

Наилучшая функция языка §

Отсутствует

0

Слабая или средняя степень афазии

1

Тяжелая степень афазии

2

Немая глобальная афазия

3

Артикуляция/дизартрия

Отсутствует

0

Слабая или средняя степень дизартрии

1

Выраженная дизартрия (речь пациента настолько затруднена, что не поддается пониманию)

2

Невозможно оценить

Угасание рефлекса или невнимательность

Отсутствует

0

Визуальная, тактильная, слуховая, пространственная или личная невнимательность или угасание рефлекса на двустороннюю одновременную стимуляцию в одной из сенсорных модальностей

1

Глубокое одностороннее пространственное игнорирование или угасание рефлекса на более, чем один вид воздействия (модальности)

2

*Общая оценка представляет собой сумму оценок за каждый пункт. Степень тяжести заболевания обозначается суммарными баллами следующим образом:

  • 1-4 = легкая степень

  • 5-15 = умеренная

  • 16–20 = от среднетяжелой до тяжелой

  • 21–42 = тяжелая степень

†Пациентов просят назвать свой возраст и текущий месяц.

‡Пациентов просят открыть и закрыть глаза, и сжать руку в кулак.

§ При афазии:

  • От легкой до умеренной: пациенты имеют некоторую потерю беглости речи или её понимания.

  • Тяжелой: все общение происходит через фрагментарную речь, диапазон передаваемой информации ограничен.

  • Немота, тотальная афазия: у пациентов отсутствует разумная речь или ее понимание.

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