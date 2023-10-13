Шкала инсульта Национального института здоровья США*
Критерий
Признаки
Баллы
Уровень сознания (УС)
Тревожность, острая реакция
0
Тревожность отсутствует, но возбудимость легкая, вызывается наименьшей стимуляцией к подчинению, ответу или реагированию.
1
Не тревожен; требует многократного обращения для установления контакта или пребывает в состоянии заторможенности и требует значительного или требующего усилий обращения для совершения целенаправленных движений
2
Реагирует только на рефлекторные двигательные или вегетативные эффекты или совершенно не реагирует, вялый и арефлексический
3
Ответы на вопросы†
Правильный ответ на оба вопроса
0
Правильный ответ на один вопрос
1
Ни одного правильного ответа
2
Выполнение инструкций‡
Выполнение двух инструкций
0
Выполнение одной инструкции
1
Не подчиняется ни одной инструкции.
2
Парез взора
Норма
0
Частичный паралич взора; аномальный взгляд в одном или обеих глазах, однако вынужденная (непроизвольная) девиация и полный парез взгляда отсутствуют
1
Невольное отклонение или полный паралич взора (который не корректируется окулоцефальным маневром)
2
Поля зрения
Сохранены
0
Частичная гемианопсия
1
Полная гемианопсия
2
Слепота
3
Парез лицевой мускулатуры
Нет
0
Незначительный парез лицевого нерва
1
Частичный парез лицевого нерва
2
Полный одно- или двусторонний паралич
3
Движения в руке (для каждой руки по отдельности)
Нет пареза
0
Дрейфует до 10 секунд, но не ударяется о кровать или другую опору
1
Некоторое усилие удерживать ногу в заданном положении
2
Отсутствуют попытки удержать ногу в заданном положении
3
Полное отсутствие движений
4
Двигательная функция ноги (для каждой ноги по отдельности)
Нет пареза
0
Медленно двигается до 5 секунд, но не ударяется о кровать или о другую поддержку
1
Падает и ударяется об кровать до истечения 5 секунд, однако прилагает некоторые усилия против силы тяжести
2
Отсутствуют попытки удержать ногу в заданном положении
3
Полное отсутствие движений
4
Атаксия конечностей
Отсутствие атаксии
0
Атаксия в 1 конечности
1
Атаксия в 2 конечностях
2
Невозможно оценить
—
Чувствительность
Норма
0
Умеренная потеря чувствительности
1
Тяжелая сенсорная тугоухость
2
Наилучшая функция языка §
Отсутствует
0
Слабая или средняя степень афазии
1
Тяжелая степень афазии
2
Немая глобальная афазия
3
Артикуляция/дизартрия
Отсутствует
0
Слабая или средняя степень дизартрии
1
Выраженная дизартрия (речь пациента настолько затруднена, что не поддается пониманию)
2
Невозможно оценить
—
Угасание рефлекса или невнимательность
Отсутствует
0
Визуальная, тактильная, слуховая, пространственная или личная невнимательность или угасание рефлекса на двустороннюю одновременную стимуляцию в одной из сенсорных модальностей
1
Глубокое одностороннее пространственное игнорирование или угасание рефлекса на более, чем один вид воздействия (модальности)
2
*Общая оценка представляет собой сумму оценок за каждый пункт. Степень тяжести заболевания обозначается суммарными баллами следующим образом:
†Пациентов просят назвать свой возраст и текущий месяц.
‡Пациентов просят открыть и закрыть глаза, и сжать руку в кулак.
§ При афазии: