16–20 = от среднетяжелой до тяжелой

*Общая оценка представляет собой сумму оценок за каждый пункт. Степень тяжести заболевания обозначается суммарными баллами следующим образом:

‡Пациентов просят открыть и закрыть глаза, и сжать руку в кулак.