Шкала динамической оценки органной недостаточности (SOFA)
Параметры
Оценка: 0
Оценка: 1
Оценка: 2
Оценка: 3
Оценка: 4
PaO2/FIO2
≥ 400 мм рт. ст. (53,3 кПа)
< 400 мм рт. ст. (53,3 кПа)
< 300 мм рт. ст. (40 кПа)
< 200 мм рт. ст. (26,7 кПа) при наличии респираторной поддержки
< 100 мм рт. ст. (13,3 кПа) при наличии респираторной поддержки
Тромбоциты
≥ 150 × 103/мкл (≥ 150 × 109/л)
<150 × 103/мкл (< 150 × 109/л)
<100 × 103/мкл (< 100 × 109/л)
<50 × 103/мкл (< 50 × 109/л)
<20 × 103/мкл (< 20 × 109/л)
Билирубин
< 1,2 мг/дл (20 мкмоль/л)
1,2–1,9 мг/дл (20–32 мкмоль/л)
2,0–5,9 мг/дл (33–101 мкмоль/л)
6,0–11,9 мг/дл (102–204 мкмоль/л)
> 12,0 мг/дл (204 мкмоль/л)
Сердечно-сосудистые (дозы препарата назначаются в течение ≥ 1 часа)
САД ≥ 70 мм рт. ст.
САД < 70 мм рт. ст.
Дофамин < 5 мкг/кг/минута
или
Добутамин в любой дозе
Дофамин 5,1–15 мкг/кг/минута
или
Адреналин ≤ 0,1 мкг/кг/минута
или
Норадреналин ≤ 0,1 мкг/кг/минута
Дофамин > 15 мкг/кг/минута
или
Адреналин > 0,1 мкг/кг/минута
или
Норадреналин > 0,1 мкг/кг/минута
Оценка по Шкале комы Глазго*
15 баллов
13-14 баллов
10-12 баллов
6-9 баллов
< 6 баллов
Креатинин
< 1,2 мг/дл (110 мкмоль/л)
1,2–1,9 мг/дл (110–170 мкмоль/л)
2,0–3,4 мг/дл (171–299 мкмоль/л)
3,5–4,9 мг/дл (300–400 мкмоль/л)
> 5,0 мг/дл (440 мкмоль/л)
Диурез
—
—
—
< 500 мл/день
< 200 мл/день
* Более высокий балл указывает на лучшее состояние неврологических функций.
FIO2 = фракция вдыхаемого кислорода; кПа = килопаскали; САД = среднее артериальное давление; PaO2 = парциальное давление кислорода артериальной крови.
Adapted from Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al: The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (sepsis-3). JAMA 315:801–810, 2016. doi:10.1001/jama.2016.0287