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Шкала динамической оценки органной недостаточности (SOFA)

Параметры

Оценка: 0

Оценка: 1

Оценка: 2

Оценка: 3

Оценка: 4

PaO2/FIO2

400 мм рт. ст. (53,3 кПа)

< 400 мм рт. ст. (53,3 кПа)

< 300 мм рт. ст. (40 кПа)

< 200 мм рт. ст. (26,7 кПа) при наличии респираторной поддержки

< 100 мм рт. ст. (13,3 кПа) при наличии респираторной поддержки

Тромбоциты

150 × 103/мкл ( 150 × 109/л)

<150 × 103/мкл (< 150 × 109/л)

<100 × 103/мкл (< 100 × 109/л)

<50 × 103/мкл (< 50 × 109/л)

<20 × 103/мкл (< 20 × 109/л)

Билирубин

< 1,2 мг/дл (20 мкмоль/л)

1,2–1,9 мг/дл (20–32 мкмоль/л)

2,0–5,9 мг/дл (33–101 мкмоль/л)

6,0–11,9 мг/дл (102–204 мкмоль/л)

> 12,0 мг/дл (204 мкмоль/л)

Сердечно-сосудистые (дозы препарата назначаются в течение 1 часа)

САД 70 мм рт. ст.

САД < 70 мм рт. ст.

Дофамин < 5 мкг/кг/минута

или

Добутамин в любой дозе

Дофамин 5,1–15 мкг/кг/минута

или

Адреналин 0,1 мкг/кг/минута

или

Норадреналин 0,1 мкг/кг/минута

Дофамин > 15 мкг/кг/минута

или

Адреналин > 0,1 мкг/кг/минута

или

Норадреналин > 0,1 мкг/кг/минута

Оценка по Шкале комы Глазго*

15 баллов

13-14 баллов

10-12 баллов

6-9 баллов

< 6 баллов

Креатинин

< 1,2 мг/дл (110 мкмоль/л)

1,2–1,9 мг/дл (110–170 мкмоль/л)

2,0–3,4 мг/дл (171–299 мкмоль/л)

3,5–4,9 мг/дл (300–400 мкмоль/л)

> 5,0 мг/дл (440 мкмоль/л)

Диурез

< 500 мл/день

< 200 мл/день

* Более высокий балл указывает на лучшее состояние неврологических функций.

FIO2 = фракция вдыхаемого кислорода; кПа = килопаскали; САД = среднее артериальное давление; PaO2 = парциальное давление кислорода артериальной крови.

Adapted from Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al: The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (sepsis-3). JAMA 315:801–810, 2016. doi:10.1001/jama.2016.0287

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