Шкала депрессии у пожилых людей (краткая форма)
Вопрос
Ответная реакция
1. Вы, в основном, довольны своей жизнью?
Да
Нет
2. Вы отказались от многих видов Вашей деятельности и интересов?
Да
Нет
3. Чувствуете ли Вы, что Ваша жизнь пуста?
Да
Нет
4. Часто ли вы скучаете?
Да
Нет
5. Вы в хорошем настроении большую часть времени
Да
Нет
6. Вы не опасаетесь плохого?
Да
Нет
7. Чувствуете ли Вы себя счастливым большую часть времени?
Да
Нет
8. Часто ли Вы чувствуете себя беспомощным?
Да
Нет
9. Вы предпочитаете оставаться дома или заняться новыми делами?
Да
Нет
10. Чувствуете ли Вы, что у Вас больше проблем с памятью, чем у большинства людей?
Да
Нет
11. Как Вы думаете, замечательно ли быть живым?
Да
Нет
12. Чувствуете ли Вы себя никчемным в том состоянии, в котором находитесь сейчас?
Да
Нет
13. Чувствуете ли Вы себя полным энергии?
Да
Нет
14. Считаете ли Вы, что Ваше положение безнадежно?
Да
Нет
15. Считаете ли Вы, что большинство людей более состоятельны, чем Вы?
Да
Нет
Баллы:
Один балл за ответ «нет» на вопросы 1, 5, 7, 11, 13.
Один балл за ответ «да» на другие вопросы.
> 5 баллов предполагают депрессию и являются поводом для последующей оценки
≥ 10 баллов почти всегда указывает на депрессию.
Adapted from Sheikh JI, Yesavage JA: Geriatric depression scale (GDS): Recent evidence and development of a shorter version. В Clinical Gerontology: A Guide to Assessment and Intervention, edited by TL Brink. Binghamton, NY, Haworth Press, 1986, pp. 165–173. © by The Haworth Press, Inc. All rights reserved. Воспроизведено с разрешения владельца.