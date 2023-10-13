skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Шкала Апгар

Баллы*

Критерии

Мнемонический

0

1

2

Цвет кожных покровов

Внешний вид (Appearance)

Весь синий, бледный

Розовое тело, синие конечности

Все розовое

Частота сердечных сокращений

Пульс

Отсутствует

< 100 ударов/минуту

> 100 ударов/минуту

Рефлекторный ответ на носовой катетер/тактильную стимуляцию

Гримаса

Нет

Гримаса

Чихание, кашель

Мышечный тонус

Активность

Хромота

Некоторое сгибание конечностей

Активная

Дыхание

Дыхание (Respiration)

Отсутствует

Нерегулярное, медленное

Хороший, плачет

* Общая оценка 7-10 за 5 минут считается нормальной; 4-6 - промежуточной, и 0-3 - низкой.

По этим темам