Шкала Апгар
Баллы*
Критерии
Мнемонический
0
1
2
Цвет кожных покровов
Внешний вид (Appearance)
Весь синий, бледный
Розовое тело, синие конечности
Все розовое
Частота сердечных сокращений
Пульс
Отсутствует
< 100 ударов/минуту
> 100 ударов/минуту
Рефлекторный ответ на носовой катетер/тактильную стимуляцию
Гримаса
Нет
Гримаса
Чихание, кашель
Мышечный тонус
Активность
Хромота
Некоторое сгибание конечностей
Активная
Дыхание
Дыхание (Respiration)
Отсутствует
Нерегулярное, медленное
Хороший, плачет
* Общая оценка 7-10 за 5 минут считается нормальной; 4-6 - промежуточной, и 0-3 - низкой.