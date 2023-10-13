Частые причины уменьшения объёма
Тип
Примеры
Экстраренальный
Кровотечение
Желудочно-кишечные кровотечения
Травма
Диализ
Желудочно-кишечный
Назогастральная декомпрессия
Кожа
Шелушение
Потери в третьем пространстве
Просвет кишечника
Интраперитонеальные
Ретроперитонеальные
Почечный, надпочечный и гипофизарный
Мочегонная стадия восстановления
Нарушения работы надпочечников
Недостаточность коры надпочечников (вызывающая дефицит кортикостероидов в надпочечниках), в том числе болезнь Аддисона
Гипоальдостеронизм
Генетические нарушения, вызывающие потерю почками натрия и калия
Гипоталамические или гипофизарные нарушения, вызывающие дефицит вазопрессина (антидиуретического гормона)
Недостаточность аргинин-вазопрессина (например, из-за травмы, опухоли или инфекции)
Осмотический диурез
Сахарный диабет с особо сильной глюкозурией
Диуретики
Петлевые диуретики
Тиазидные диуретики
Заболевание почек с потерей солей
Хронический пиелонефрит (иногда)
Интерстициальный нефрит
Болезнь Фанкони (медуллярный кистоз, ювенильный нефрофтиз)
Миелома (иногда)