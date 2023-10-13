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Частые причины уменьшения объёма

Тип

Примеры

Экстраренальный

Кровотечение

Желудочно-кишечные кровотечения

Травма

Диализ

Гемодиализ

Перитонеальный диализ

Желудочно-кишечный

Диарея

Назогастральная декомпрессия

Рвота

Кожа

Ожоги

Чрезмерное потоотделение

Шелушение

Потери в третьем пространстве

Просвет кишечника

Интраперитонеальные

Ретроперитонеальные

Почечный, надпочечный и гипофизарный

Острую травму почки

Мочегонная стадия восстановления

Нарушения работы надпочечников

Недостаточность коры надпочечников (вызывающая дефицит кортикостероидов в надпочечниках), в том числе болезнь Аддисона

Гипоальдостеронизм

Генетические нарушения, вызывающие потерю почками натрия и калия

Синдром Барттера

Синдром Гительмана

Гипоталамические или гипофизарные нарушения, вызывающие дефицит вазопрессина (антидиуретического гормона)

Недостаточность аргинин-вазопрессина (например, из-за травмы, опухоли или инфекции)

Осмотический диурез

Сахарный диабет с особо сильной глюкозурией

Диуретики

Петлевые диуретики

Тиазидные диуретики

Заболевание почек с потерей солей

Хронический пиелонефрит (иногда)

Интерстициальный нефрит

Болезнь Фанкони (медуллярный кистоз, ювенильный нефрофтиз)

Миелома (иногда)

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