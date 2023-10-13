Часто применяемые препараты, которые могут вызывать эректильную дисфункцию
Класс
Лекарственные препараты
Антигипертензивные препараты
Бета-адреноблокаторы, клонидин, петлевые диуретики (возможно), спиронолактон, тиазидные диуретики
Препараты, действующие на центральную нервную систему
Алкоголь, амфетамины, антихолинергические препараты, анксиолитики, кокаин, ингибиторы моноаминоксидазы, опиоиды, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, трициклические антидепрессанты
Гормональные препараты
Ингибиторы 5-альфа-редуктазы, антиандрогены, эстрогены, агонисты и антагонисты гормона, стимулирующего высвобождение лютеинизирующего гормона
Другие
Противораковые химиотерапевтические средства, циметидин