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Цефалоспорины

Медикаментозное лечение

Способ введения

Первое поколение

Цефадроксил

Перорально

Цефазолин

Парентерально

Цефалексин

Перорально

Цефрадин

Перорально

Второе поколение

Цефаклор

Перорально

Цефотетан*

Парентерально

Цефокситин*

Парентерально

Цефпрозил

Перорально

Цефуроксим

Парентерально или перорально

3-е поколение

Цефдинир

Перорально

Цефдиторен

Перорально

Цефиксим

Перорально

Цефоперазон/сульбактам (не доступен в США)

Парентерально

Цефотаксим

Парентерально

Цефподоксим

Перорально

Цефтазидим

Парентерально

Цефтазидим/Авибактам

Парентерально

Цефтибутен

Перорально

Цефтриаксон

Парентерально

4-е поколение

Цефепим

Парентерально

Анти-МРЗС цефалоспорины

Цефтаролин/фосамил

Парентерально

Цефтобипрол/медокарил

Парентерально

Другие цефалоспорины

Цефидерокол

Парентерально

Цефтолозан/тазобактам

Парентерально

* Также классифицируется как цефамицин.

МРЗС = methicillin-resistant Staphylococcus aureus.

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