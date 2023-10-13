Цефалоспорины
Медикаментозное лечение
Способ введения
Первое поколение
Цефадроксил
Перорально
Цефазолин
Парентерально
Цефалексин
Перорально
Цефрадин
Перорально
Второе поколение
Цефаклор
Перорально
Цефотетан*
Парентерально
Цефокситин*
Парентерально
Цефпрозил
Перорально
Цефуроксим
Парентерально или перорально
3-е поколение
Цефдинир
Перорально
Цефдиторен
Перорально
Цефиксим
Перорально
Цефоперазон/сульбактам (не доступен в США)
Парентерально
Цефотаксим
Парентерально
Цефподоксим
Перорально
Цефтазидим
Парентерально
Цефтазидим/Авибактам
Парентерально
Цефтибутен
Перорально
Цефтриаксон
Парентерально
4-е поколение
Цефепим
Парентерально
Анти-МРЗС цефалоспорины
Цефтаролин/фосамил
Парентерально
Цефтобипрол/медокарил
Парентерально
Другие цефалоспорины
Цефидерокол
Парентерально
Цефтолозан/тазобактам
Парентерально
* Также классифицируется как цефамицин.
МРЗС = methicillin-resistant Staphylococcus aureus.