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Хирургическое стадирование саркомы матки согласно международной федерации акушерства и гинекологии (FIGO): лейомиосаркома и стромальная саркома эндометрия

Стадия

Описание

I

Ограничено маткой

  1. IA

Опухоль ≤ 5 см в наибольшем измерении

  1. IB

Опухоль > 5 см

II

Распространение вне матки, но в пределах таза

  1. IIA

Вовлечение придатков

  1. IIB

Поражение других тканей таза

III

Инфильтрация тканей брюшной полости

  1. IIIA

С одной стороны

  1. IIIB

> 1 места

  1. IIIC

Метастазы в тазовые и/или парааортальные лимфатические узлы

IVA

Инвазия в мочевой пузырь или прямую кишку

IVB

Отдаленные метастазы

Adapted from staging established by the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) and American Joint Committee on Cancer (AJCC), AJCC Cancer Staging Manual, ed. 8. New York, Springer, 2017. (См. также National Cancer Institute: Uterine Sarcoma Treatment.)

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