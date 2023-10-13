Хирургическое стадирование саркомы матки согласно международной федерации акушерства и гинекологии (FIGO): лейомиосаркома и стромальная саркома эндометрия
Стадия
Описание
I
Ограничено маткой
Опухоль ≤ 5 см в наибольшем измерении
Опухоль > 5 см
II
Распространение вне матки, но в пределах таза
Вовлечение придатков
Поражение других тканей таза
III
Инфильтрация тканей брюшной полости
С одной стороны
> 1 места
Метастазы в тазовые и/или парааортальные лимфатические узлы
IVA
Инвазия в мочевой пузырь или прямую кишку
IVB
Отдаленные метастазы
Adapted from staging established by the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) and American Joint Committee on Cancer (AJCC), AJCC Cancer Staging Manual, ed. 8. New York, Springer, 2017. (См. также National Cancer Institute: Uterine Sarcoma Treatment.)