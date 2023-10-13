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Хирургическое стадирование рака яичника, фаллопиевой трубы и перитонеального рака согласно Международной федерации акушерства и гинекологии

Стадия

Описание

I

Опухоль ограничена яичниками или фаллопиевыми трубами

  1. IA

Опухоль ограничивается одним яичником (интактная капсула) или фаллопиевой трубкой; отсутствие опухоли на поверхности яичника или фаллопиевой трубы; отсутствие злокачественных клеток в асцитической жидкости или перитонеальных смывках

  1. IB

Опухоль ограничивается одним или обоими яичниками (капсулы не тронуты) или фаллопиевыми трубами; отсутствие опухоли на поверхности яичника или фаллопиевой трубы; отсутствуют злокачественные клетки в асцитической жидкости или в перитонеальных смывах

  1. IC

Опухоль ограничивается одним или обоими яичниками или фаллопиевыми трубами плюс одна из следующих характеристик:

  1. IC1

  • Хирургический разлив

  1. IC2

  • Капсула разрывается перед операцией или опухоль на поверхности яичника или фаллопиевой трубы

  1. IC3

  • Злокачественные клетки в асцитической жидкости или в перитонеальных смывах

II

Опухоль с вовлечением одного или обоих яичников или фаллопиевых труб с распространением в тазовую область (ниже верхнего края входа в таз) или рак брюшины

  1. IIA

Распространение опухоли и/или внедрение в матку и/или маточные трубы и/или яичники

  1. IIB

Распространение и/или внедрение на другие тазовые внутрибрюшинные ткани

III

Опухоль, поражающая один или оба яичника или фаллопиевы трубы или перитонеальный рак с микроскопически подтвержденными перитонеальными метастазами за пределами таза и/или метастазами в забрюшинные лимфатические узлы

  1. IIIA1

Поражение только ретроперитонеальных лимфатических узлов (гистологически подтверждено)

  1. IIIA1(i)

Метастазы ≤ 10 мм в наибольшем измерении

  1. IIIA1(ii)

Метастазы > 10 мм в наибольшем измерении

  1. IIIA2

Микроскопическое внетазовое (за пределами тазового поля) поражение брюшины с поражением забрюшинных лимфатических узлов или без него

  1. IIIB

Макроскопические перитонеальные метастазы, распространившиеся за пределы тазовой области и 2 см в наибольшем измерении и с наличием или без него положительных забрюшинных лимфатических узлов

IIIC

Макроскопические перитонеальные метастазы, которые выходят за пределы таза, и > 2 см в наибольшем размере, с наличием или без метастазов в забрюшинные лимфатические узлы (включает распространение опухоли на капсулу печени и селезенки без паренхиматозного поражения этих органов)

Внутривенно

Отдаленные метастазы, исключая перитонеальные метастазы

  1. IVA

Плевральный выпот с положительным результатом цитологического исследования

  1. IVB

Паренхиматозные метастазы и/или метастазы во внебрюшных органах (включая паховые лимфатические узлы и лимфатические узлы за пределами брюшной полости)

Adapted from staging established by the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO): Berek JS, Renz M, Kehoe S,et al: Cancer of the ovary, fallopian tube, and peritoneum: 2021 update. Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:61–85, 2021. doi: 10.1002/ijgo.13878

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