Хирургическое стадирование рака яичника, фаллопиевой трубы и перитонеального рака согласно Международной федерации акушерства и гинекологии
Стадия
Описание
I
Опухоль ограничена яичниками или фаллопиевыми трубами
Опухоль ограничивается одним яичником (интактная капсула) или фаллопиевой трубкой; отсутствие опухоли на поверхности яичника или фаллопиевой трубы; отсутствие злокачественных клеток в асцитической жидкости или перитонеальных смывках
Опухоль ограничивается одним или обоими яичниками (капсулы не тронуты) или фаллопиевыми трубами; отсутствие опухоли на поверхности яичника или фаллопиевой трубы; отсутствуют злокачественные клетки в асцитической жидкости или в перитонеальных смывах
Опухоль ограничивается одним или обоими яичниками или фаллопиевыми трубами плюс одна из следующих характеристик:
II
Опухоль с вовлечением одного или обоих яичников или фаллопиевых труб с распространением в тазовую область (ниже верхнего края входа в таз) или рак брюшины
Распространение опухоли и/или внедрение в матку и/или маточные трубы и/или яичники
Распространение и/или внедрение на другие тазовые внутрибрюшинные ткани
III
Опухоль, поражающая один или оба яичника или фаллопиевы трубы или перитонеальный рак с микроскопически подтвержденными перитонеальными метастазами за пределами таза и/или метастазами в забрюшинные лимфатические узлы
Поражение только ретроперитонеальных лимфатических узлов (гистологически подтверждено)
Метастазы ≤ 10 мм в наибольшем измерении
Метастазы > 10 мм в наибольшем измерении
Микроскопическое внетазовое (за пределами тазового поля) поражение брюшины с поражением забрюшинных лимфатических узлов или без него
Макроскопические перитонеальные метастазы, распространившиеся за пределы тазовой области и ≤ 2 см в наибольшем измерении и с наличием или без него положительных забрюшинных лимфатических узлов
IIIC
Макроскопические перитонеальные метастазы, которые выходят за пределы таза, и > 2 см в наибольшем размере, с наличием или без метастазов в забрюшинные лимфатические узлы (включает распространение опухоли на капсулу печени и селезенки без паренхиматозного поражения этих органов)
Внутривенно
Отдаленные метастазы, исключая перитонеальные метастазы
Плевральный выпот с положительным результатом цитологического исследования
Паренхиматозные метастазы и/или метастазы во внебрюшных органах (включая паховые лимфатические узлы и лимфатические узлы за пределами брюшной полости)
Adapted from staging established by the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO): Berek JS, Renz M, Kehoe S,et al: Cancer of the ovary, fallopian tube, and peritoneum: 2021 update. Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:61–85, 2021. doi: 10.1002/ijgo.13878