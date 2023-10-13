Хелатная терапия при отравлении тяжелыми металлами
Хелатирующий агент*
Металл
Дозировка†
Деферазирокс/деферипрон/дефероксамин
Железо
Димеркапрол 10% масляный раствор (в России димеркаптопропансульфонат натрия [Унитиол] 5% водный раствор)
Сурьма
Мышьяк
Висмут
Соли меди
Золото
Свинец
Ртуть
Таллий*
3-4 мг/кг внутримышечно глубоко каждые 4 часа в 1-й день, 2 мг/кг внутримышечно каждые 4 часа на 2-й день, 3 мг/кг внутримышечно каждые 6 часов на 3-й день, затем 3 мг/кг внутримышечно каждые 12 часов в течение 7-10 дней до выздоровления
Кальций-динатриевая соль ЭДТА (тетацин-кальций), разведенный до ≤ 3%
Кобальт
Свинец
Цинк
Соли цинка
25-35 мг/кг внутримышечно глубоко или внутривенно медленно (в течение 1 часа) каждые 12 часов курс 5-7 дней, перерыв 7 дней, после чего курс повторяется
Пеницилламин
Мышьяк
Соли меди
Золото
Свинец
5-7,5 мг/кг ежедневно перорально 4 раза в день (обычно, начиная с дозы 250 мг 4 раза в день) до максимальной дозы для взрослого 2 г/день
Сукцимер (в России производство сукцимера прекращено)
Мышьяк (профессиональный контакт у взрослых)
Соли кадмия
Свинец, если у ребенка уровень свинца в крови > 45 мкг/100 дл (> 2,15 мкмоль/л)
Свинец (профессиональный контакт у взрослых)
Ртуть (профессиональный контакт у взрослых)
10 мг/кг перорально каждые 8 часов в течение 5 дней, далее 10 мг/кг перорально каждые 12 часов в течение 14 дней
Триэтилентетрамин
Медь
Дозировка только для пациентов с болезнью Вильсона‡
13 лет и старше: 750–1250 мг перорально, разделенные на 2, 3 или 4 приема в день; максимальная доза: 2000 мг в день
12 лет и младше: 500-750 мг, перорально, раздельными дозами 2, 3 или 4 раза в день; максимальная доза: 1500 мг в день
*С этим лекарственным средством соли таллия образуют хелаты с переменным успехом (см. соли таллия в таблице ).
†Дозировка зависит от вида и тяжести отравления.
‡ Этот хелатирующий агент был одобрен в 2018 году для лечения болезни Вильсона; он не был одобрен для использования в лечении экзогенной интоксикации медью.