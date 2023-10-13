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Хелатная терапия при отравлении тяжелыми металлами

Хелатная терапия при отравлении тяжелыми металлами

Хелатирующий агент*

Металл

Дозировка

Деферазирокс/деферипрон/дефероксамин

Железо

См. Лечение отравления железом

Димеркапрол 10% масляный раствор (в России димеркаптопропансульфонат натрия [Унитиол] 5% водный раствор)

Сурьма

Мышьяк

Висмут

Соли меди

Золото

Свинец

Ртуть

Таллий*

3-4 мг/кг внутримышечно глубоко каждые 4 часа в 1-й день, 2 мг/кг внутримышечно каждые 4 часа на 2-й день, 3 мг/кг внутримышечно каждые 6 часов на 3-й день, затем 3 мг/кг внутримышечно каждые 12 часов в течение 7-10 дней до выздоровления

Кальций-динатриевая соль ЭДТА (тетацин-кальций), разведенный до 3%

Кобальт

Свинец

Цинк

Соли цинка

25-35 мг/кг внутримышечно глубоко или внутривенно медленно (в течение 1 часа) каждые 12 часов курс 5-7 дней, перерыв 7 дней, после чего курс повторяется

Пеницилламин

Мышьяк

Соли меди

Золото

Свинец

5-7,5 мг/кг ежедневно перорально 4 раза в день (обычно, начиная с дозы 250 мг 4 раза в день) до максимальной дозы для взрослого 2 г/день

Сукцимер (в России производство сукцимера прекращено)

Мышьяк (профессиональный контакт у взрослых)

Соли кадмия

Свинец, если у ребенка уровень свинца в крови > 45 мкг/100 дл (> 2,15 мкмоль/л)

Свинец (профессиональный контакт у взрослых)

Ртуть (профессиональный контакт у взрослых)

10 мг/кг перорально каждые 8 часов в течение 5 дней, далее 10 мг/кг перорально каждые 12 часов в течение 14 дней

Триэтилентетрамин

Медь

Дозировка только для пациентов с болезнью Вильсона

13 лет и старше: 750–1250 мг перорально, разделенные на 2, 3 или 4 приема в день; максимальная доза: 2000 мг в день

12 лет и младше: 500-750 мг, перорально, раздельными дозами 2, 3 или 4 раза в день; максимальная доза: 1500 мг в день

*С этим лекарственным средством соли таллия образуют хелаты с переменным успехом (см. соли таллия в таблице ).

Дозировка зависит от вида и тяжести отравления.

Этот хелатирующий агент был одобрен в 2018 году для лечения болезни Вильсона; он не был одобрен для использования в лечении экзогенной интоксикации медью.

*С этим лекарственным средством соли таллия образуют хелаты с переменным успехом (см. соли таллия в таблице ).

Дозировка зависит от вида и тяжести отравления.

Этот хелатирующий агент был одобрен в 2018 году для лечения болезни Вильсона; он не был одобрен для использования в лечении экзогенной интоксикации медью.

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