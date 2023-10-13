Характерные физиологические изменения при заболеваниях легких
Показатель
Обструктивные заболевания
Рестриктивные заболевания
Смешанная патология
ОФВ1/ФЖЕЛ
Снижение
Норма или повышение
Снижение
ОФВ1
Снижение
Снижение, норма или повышение
Снижение
ФЖЕЛ
Снижение или норма
Снижение
Снижение или норма
ОЕЛ
Норма или повышение
Снижение
Снижение, норма или повышение
Правый желудочек
Норма или повышение
Снижение
Снижение, норма или повышение
ОФВFEV1 = объем форсированного выдоха за 1 секунда; ФЖЕЛ = форсированная жизненная емкость легких; ОО = остаточный объем; ОЕЛ = общая емкость легких.