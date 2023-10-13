Характерные симптомы и признаки самопроизвольного выкидыша
Тип выкидыша
Вагинальное кровотечение
Раскрытие цервикального канала*
Выход продуктов концепции†
Угрожающий аборт
Да
Н
Н
Неизбежный аборт
Да
Да
Н
Неполный аборт
Да
Да
Y†
Полный аборт
Да
Да или Нет
Да
Пропущенный выкидыш
Да или Нет
Н
Н
* Внутренний зев цервикального канала пропускает кончик пальца при влагалищном исследовании.
† Продукты концепции могут быть видны во влагалище. Иногда требуется исследование ткани, чтобы дифференцировать сгустки крови от продуктов концепции. Пациентка может не распознать продукты концепции в своих выделениях.