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Характерные симптомы и признаки самопроизвольного выкидыша

Тип выкидыша

Вагинальное кровотечение

Раскрытие цервикального канала*

Выход продуктов концепции†

Угрожающий аборт

Да

Н

Н

Неизбежный аборт

Да

Да

Н

Неполный аборт

Да

Да

Y†

Полный аборт

Да

Да или Нет

Да

Пропущенный выкидыш

Да или Нет

Н

Н

* Внутренний зев цервикального канала пропускает кончик пальца при влагалищном исследовании.

† Продукты концепции могут быть видны во влагалище. Иногда требуется исследование ткани, чтобы дифференцировать сгустки крови от продуктов концепции. Пациентка может не распознать продукты концепции в своих выделениях.

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