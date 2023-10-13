Характеристики распространенных анемий
Этиология или тип
Морфологические изменения
Характерные особенности
Кровопотеря, острая
Нормохромо-нормоцитарная, с полихроматофилией
При тяжелой форме заболевания, возможно появление ядерных эритроцитов и сдвиг лейкоцитарной формулы влево
Лейкоцитоз
Тромбоцитоз
Кровопотеря, хроническая
То же, что и при железодефицитной анемии
То же, что и при железодефицитной анемии
То же, что и при дефиците витамина B12
Уровень фолиевой кислоты в сыворотке крови < 5 нг/мл (< 11 нмоль/л)
Уровень фолиевой кислоты в эритроцитах < 225 нг/мл эритроцитов (< 510 нмоль/л)
Недостаток питательных веществ и нарушение всасывания (при синдроме мальабсорбции, при беременности, в грудном возрасте, или при алкоголизме)
Сферические микроциты
Нормобластная эритроидная гиперплазия
Ретикулоцитоз
Увеличение MCHC
Повышенная осмотическая хрупкость эритроцитов
Сокращение времени жизни меченых эритроцитов
Сферические микроциты
Нормобластная эритроидная гиперплазия
Ретикулоцитоз
Увеличение MCHC
Повышенная осмотическая хрупкость эритроцитов
Сокращение времени жизни меченых эритроцитов
Положительный прямой антиглобулиновый тест
Гемолиз
Нормохромная нормоцитарная
Ретикулоцитоз
Эритроидная гиперплазия костного мозга
Повышение уровня непрямого сывороточного билирубина и ЛДГ, низкий уровень гаптоглобина
Повышение уровня уробилиногена в образцах кала и мочи
Гемоглобинурия при внутрисосудистом гемолизе
Гемосидеринурия
Инфекция, онкологические заболевания, хроническое воспаление или заболевание почек
Нормохромно-нормоцитная на ранней стадии, переходящая в микроцитарную
Нормобластный костный мозг
Нормальные или увеличенные запасы железа
Пониженное содержание железа в сыворотке
Пониженная общая железосвязывающая способность
Повышенный уровень ферритина в сыворотке
Нормальное или повышенное содержание железа в костном мозге
Микроцитарная, в сочетании с анизоцитозом и пойкилоцитозом
Ретикулоцитопения
Гиперпластический костный мозг с замедленным накоплением гемоглобина
Возможна ахлоргидрия, лаковый язык, ангулярный стоматит и койлонихия
Отсутствие окрашиваемого железа в костном мозге
Низкий уровень железа в сыворотке
Повышенная общая железосвязывающая способность
Низкий уровень ферритина в сыворотке
Недостаточность костного мозга
Нормохромно-нормоцитарная (может быть макроцитарной)
Ретикулоцитопения
Неудачная аспирация костного мозга (часто) или выраженная гипоплазия эритроидного ростка или всех элементов
Идиопатическая (> 50%), наследственная или вторичная в результате воздействия токсичных лекарств или химических веществ (например, хлорамфеникола, хинакрина, гидантоинов, инсектицидов) или парвовируса B19.
Замещение костного мозга (миелофтиз)
Анизоцитоз и пойкилоцитоз (например, каплевидные клетки)
Ядерные эритроциты
Ранние предшественники гранулоцитов
Аспирация костного мозга может быть неинформативной, или свидетельствовать о наличии лейкемии, миеломы или метастатических клеток
Инфильтрация костного мозга инфекционными гранулемами, опухолями, фиброзами или липоидным гистиоцитозом
Возможная гепатомегалия и спленомегалия
Возможные костные изменения (остеосклероз)
Макроцитоз
Агглютинация эритроцитов
Ретикулоцитоз
Возникает после переохлаждения
Результаты холодового агглютининового или гемолизинового теста
Иногда постинфекционная (пароксизмальная холодовая гемоглобинурия)
Лейкопения
Тромбоцитопения
Ретикулоцитоз
Гемоглобинурия, иногда с выраженным потемнением утренней мочи
Гемосидеринурия
Тромбоз
Дистония гладких мышц, вызывающая боли в животе, спазм пищевода, эректильную дисфункцию
Различная степень недостаточности костного мозга (цитопении)
Анизоцитоз и пойкилоцитоз
Некоторое количество серповидных клеток в мазке периферической крови
Образование серповидных эритроцитов при действии гипоксии или при гиперосмолярном воздействии
Ретикулоцитоз
Наиболее часто встречается в США у лиц африканского происхождения
Гипостенурия мочи
Гемоглобин S, выявленный при проведении электрофореза
Костные изменения на рентгенограмме
Инсульт и другие тромбоэмболические осложнения
Возможно развитие тяжелых вазооклюзионных кризов и язв на ногах, инсульта
Как правило, гипохромная, но диморфная по наличию нормоцитов и макроцитов
Гиперпластический костный мозг с замедленным накоплением гемоглобина
Кольцевидные сидеробласты
Врожденное или приобретенное нарушение обмена веществ (например, под воздействием таких средств как алкоголь, изониазид)
Железо костного мозга обычно окрашивается (выраженно), однако интенсивность может быть снижена
Некоторые врожденные формы отвечают на введение витамина B6
Может быть частью миелодиспластического синдрома
Микроцитарная
Мишеневидные клетки
Базофильная зернистость
Анизоцитоз и пойкилоцитоз у гомозигот
Ядерные эритроциты в гомозиготах
Ретикулоцитоз
Повышенное содержание Hb A2 и Hb F (при бета-талассемии)
Средиземноморского происхождения (часто)
В гомозиготах, анемия с раннего детства
Спленомегалия
Костные изменения на рентгенограмме
Овальные макроциты
Анизоцитоз
Ретикулоцитопения
Гиперсегментированные лейкоциты
Мегалобластный костный мозг
Содержание витамина B12 в сыворотке < 200 пг/мл (< 145 пмоль/л)
Повышенное содержание метилмалоновой кислоты и гомоцистеина
Повышенный уровень ЛДГ
Антитела к внутреннему фактору в сыворотке крови (пернициозная анемия)
Часто – симптомы со стороны ЖКТ и ЦНС
ЦНС = центральная нервная система; ЖК = желудочно-кишечный; Hb = гемоглобин; ЛДГ = лактатдегидрогеназа; RBC = эритроцит; СККГ (MCHC en.) = средняя концентрация корпускулярного гемоглобина, WBC = лейкоцит.