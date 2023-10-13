Характеристики рака легкого
Характеристика
Мелкоклеточный
Немелкоклеточный
Аденокарцинома
Сквамозные клетки
Крупноклеточный
Частота встречаемости
13–15%
35–40%
25–30%
10–15%
Расположение
Подслизистый слой, прикорневая зона
Периферический
Центральная, эндобронхиальная
Периферический
Факторы риска
Курение
Курение (80-85% пациентов; 15-20% никогда не курили или минимально курили); пациенты, особенно те, которые никогда не курили, нередко имеют онкогенные драйверные мутации
Влияние вредных факторов окружающей среды и профессиональных факторов (преимущественно радона, асбеста, радиации, пассивного курения, полициклических ароматических углеводородов, мышьяка, хроматов или никеля)
Лечение
Сочетанная терапия этопозидом и цисплатином или карбоплатином
В запущенной стадии заболевания, в некоторых случаях назначают иринотекан или топотекан вместо этопозида
Иммунотерапия при обширной стадии МКРЛ
Сопутсвующая лучевая терапия при ограниченном процессе
Нет необходимости в хирургическом вмешательстве, если только пациент не имеет одиночного узла в легких без признаков поражения лимфатических узлов или отдаленного распространения
Стадия I и II: хирургическое вмешательство с неоадъювантной или адъювантной химиотерапией или без них; во многих исследованиях оценивают неоадъювантную терапию (химиотерапия +/- иммунотерапия) с последующей хирургической резекцией
Стадия IIIA: выбор терапии зависит от степени и локализации заболевания и может включать: хирургическое вмешательство с адъювантной терапией (химиотерапия и/или лучевая терапия); неоадъювантную терапию (химиотерапия и/или лучевая терапия) с последующим хирургическим вмешательством, если наблюдается ответ на лечение; химиотерапию плюс лучевую терапию без хирургического вмешательства; к этим схемам обычно добавляется иммунотерапия
Стадия IIIB: лучевая терапия и/или химиотерапия; может быть добавлена иммунотерапия
Стадия IV: Системная таргетная терапия, химиотерапия или иммунотерапия в сочетании с паллиативной лучевой терапией или без нее
Факторы, которые влияют на метод и последовательность лечения, включают гистологическое исследование (сравнение аденокарциномы с плоскоклеточным раком и с другими), наличие драйверных мутаций, экспрессия PD-L1 (для иммунотерапии) и специфические для пациента факторы (возраст, сопутствующие заболевания, предпочтения в лечении)
Для улучшения общей выживаемости при прогрессирующем НМРЛ обычно требуется последовательное использование нескольких системных методов лечения (химиотерапия, лучевая терапия, иммунотерапия, таргетная биологическая терапия)
Осложнения
Синдром верхней полой вены
Паранеопластические синдромы
Кровохарканье; обструкция дыхательных путей; пневмония; поражение плевры, сопровождающееся болевым синдромом; плевральный выпот; синдром ВПВ; опухоль Панкоста (боль в плече или руке); дисфония (по причине вовлечения в заболевание гортанного нерва); неврологическая симптоматика, обусловленная метастазами в головной мозг; патологические переломы, обусловленные метастазами в кости; желтуха, обусловленная метастазами в печень
5-летняя выживаемость на фоне лечения
Ограниченный процесс: 20%
Распространенный: < 1%
Стадия I: 68-92%
Стадия II: 53-65%
Стадия III: 12-41%
Стадия IV: 0–10%
Non-small cell lung cancer survival data derived from Goldstraw P, Chansky K, Crowley J, et al: The IASLC Lung Cancer Staging Project: Proposals for Revision of the TNM Stage Groupings in the Forthcoming (Eighth) Edition of the TNM Classification for Lung Cancer. J Thorac Oncol 11(1):39-51, 2016. doi:10.1016/j.jtho.2015.09.009
НМКРЛ = немелкоклеточный рак легкого; PD-L1 = лиганд 1 запрогрммированной гибели клеток; МКРЛ = мелкоклеточный рак легкого; ВПВ = верхняя полая вена.