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Характеристики рака легкого

Характеристика

Мелкоклеточный

Немелкоклеточный

Аденокарцинома

Сквамозные клетки

Крупноклеточный

Частота встречаемости

13–15%

35–40%

25–30%

10–15%

Расположение

Подслизистый слой, прикорневая зона

Периферический

Центральная, эндобронхиальная

Периферический

Факторы риска

Курение

Курение (80-85% пациентов; 15-20% никогда не курили или минимально курили); пациенты, особенно те, которые никогда не курили, нередко имеют онкогенные драйверные мутации

Влияние вредных факторов окружающей среды и профессиональных факторов (преимущественно радона, асбеста, радиации, пассивного курения, полициклических ароматических углеводородов, мышьяка, хроматов или никеля)

Лечение

Сочетанная терапия этопозидом и цисплатином или карбоплатином

В запущенной стадии заболевания, в некоторых случаях назначают иринотекан или топотекан вместо этопозида

Иммунотерапия при обширной стадии МКРЛ

Сопутсвующая лучевая терапия при ограниченном процессе

Нет необходимости в хирургическом вмешательстве, если только пациент не имеет одиночного узла в легких без признаков поражения лимфатических узлов или отдаленного распространения

Стадия I и II: хирургическое вмешательство с неоадъювантной или адъювантной химиотерапией или без них; во многих исследованиях оценивают неоадъювантную терапию (химиотерапия +/- иммунотерапия) с последующей хирургической резекцией

Стадия IIIA: выбор терапии зависит от степени и локализации заболевания и может включать: хирургическое вмешательство с адъювантной терапией (химиотерапия и/или лучевая терапия); неоадъювантную терапию (химиотерапия и/или лучевая терапия) с последующим хирургическим вмешательством, если наблюдается ответ на лечение; химиотерапию плюс лучевую терапию без хирургического вмешательства; к этим схемам обычно добавляется иммунотерапия

Стадия IIIB: лучевая терапия и/или химиотерапия; может быть добавлена иммунотерапия

Стадия IV: Системная таргетная терапия, химиотерапия или иммунотерапия в сочетании с паллиативной лучевой терапией или без нее

Факторы, которые влияют на метод и последовательность лечения, включают гистологическое исследование (сравнение аденокарциномы с плоскоклеточным раком и с другими), наличие драйверных мутаций, экспрессия PD-L1 (для иммунотерапии) и специфические для пациента факторы (возраст, сопутствующие заболевания, предпочтения в лечении)

Для улучшения общей выживаемости при прогрессирующем НМРЛ обычно требуется последовательное использование нескольких системных методов лечения (химиотерапия, лучевая терапия, иммунотерапия, таргетная биологическая терапия)

Осложнения

Синдром верхней полой вены

Паранеопластические синдромы

Кровохарканье; обструкция дыхательных путей; пневмония; поражение плевры, сопровождающееся болевым синдромом; плевральный выпот; синдром ВПВ; опухоль Панкоста (боль в плече или руке); дисфония (по причине вовлечения в заболевание гортанного нерва); неврологическая симптоматика, обусловленная метастазами в головной мозг; патологические переломы, обусловленные метастазами в кости; желтуха, обусловленная метастазами в печень

5-летняя выживаемость на фоне лечения

Ограниченный процесс: 20%

Распространенный: < 1%

Стадия I: 68-92%

Стадия II: 53-65%

Стадия III: 12-41%

Стадия IV: 0–10%

Non-small cell lung cancer survival data derived from Goldstraw P, Chansky K, Crowley J, et al: The IASLC Lung Cancer Staging Project: Proposals for Revision of the TNM Stage Groupings in the Forthcoming (Eighth) Edition of the TNM Classification for Lung Cancer. J Thorac Oncol 11(1):39-51, 2016. doi:10.1016/j.jtho.2015.09.009

НМКРЛ = немелкоклеточный рак легкого; PD-L1 = лиганд 1 запрогрммированной гибели клеток; МКРЛ = мелкоклеточный рак легкого; ВПВ = верхняя полая вена.

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