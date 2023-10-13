Характеристики инъекционных неинсулиновых антигипергликемических препаратов
Генетическое название
Примечания
Агонисты глюкагон-подобного пептида-1 (GLP-1)
Низкий риск развития гипогликемии; может способствовать умеренному снижению веса
Повышенный риск развития панкреатита
У грызунов описаны опухоли С-клеток щитовидной железы (медуллярная карцинома)
Чтобы избежать возникновения тошноты и рвоты, следует начинать применение препарата с самой низкой дозы и постепенно увеличивать дозу в соответствии с рекомендациями производителя
Может нормализовать удельную долю жировых отложений в печени и улучшить течение фиброза, ЗПСМД и ССМД
Альбиглютид
—
Дулаглутид
Может снизить количество основных нежелательных сердечно-сосудистых явлений у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний
Эксенатид
—
Эксенатид, 1 раз/неделю
—
Лираглутид
Может уменьшить основные неблагоприятные сердечно-сосудистые события и сердечно-сосудистую смерть у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний
Ликсисенатид
—
Семаглутид*
Прием семаглутида ассоциируется с усиленным прогрессированием диабетической ретинопатии.
Может уменьшать риск развития основных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (лираглутид, семаглутид, дулаглутид) и смерти от сердечно-сосудистой патологии (пероральный семаглутид) у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний
Аналог амилина
Прамлинтид
Для использования в сочетании с инсулином, но вводят с помощью отдельного шприца
Может потребоваться подбирать дозу инсулин, чтобы избежать развития гипогликемии
Тошнота развивается часто, но частота ее развития со временем снижается
Может способствовать умеренному снижению веса
Двойные агонисты инкретина (глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (GIP)/агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1)
Tirzepatide
Способствует снижению веса.
Является причиной появления симптомов со стороны ЖКТ, включая снижение аппетита, диарею, тошноту, боль в животе и повышение уровня амилазы и липазы.
Для минимизации симптомов следует начинать применение препарата с минимальной дозы и постепенно повышать дозу в соответствии с рекомендациями производителя.
У грызунов описаны опухоли С-клеток щитовидной железы
Сообщалось о случаях панкреатита
* Также доступен в пероральной форме. Информацию см. в таблице Характеристики пероральных антигипергликемических препаратов.
ЖК = желудочно-кишечный; MASLD = стеатотическая болезнь печени, связанная с метаболической дисфункцией; MASH = стеатогепатит, связанный с метаболической дисфункцией.