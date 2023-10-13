Характеристики атипичных и типичных невоидных опухолей
Критерии
Типичные невусы
Атипичные невусы
Возраст начала заболевания
Детский или подростковый возраст
Продолжают появляться после подросткового возраста
Имеют цвет
Телесный, желто-коричневый или черный
От желтовато-коричневого до темно-коричневого цвета с розовым фоном; часто напоминающий яичницу с темной или светлой серединой, обычно более плоский по ободку, чем в центре
Пигмент часто размыт по краям или зубчатый
Диаметр
1-10 мм (обычно < 6 мм)
5-12 мм
Форма
Симметричная с ровными краями
Может быть асимметричной или с неровными краями
Расположение
На любой части тела
Наиболее часто на коже, подвергающейся воздействию солнечных лучей, но может возникнуть на покрытых частях (например, ягодицах, груди, волосистой части головы)
Количество поражений
≤ 10
От одного до нескольких десятков