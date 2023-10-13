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Характеристики атипичных и типичных невоидных опухолей

Критерии

Типичные невусы

Атипичные невусы

Возраст начала заболевания

Детский или подростковый возраст

Продолжают появляться после подросткового возраста

Имеют цвет

Телесный, желто-коричневый или черный

От желтовато-коричневого до темно-коричневого цвета с розовым фоном; часто напоминающий яичницу с темной или светлой серединой, обычно более плоский по ободку, чем в центре

Пигмент часто размыт по краям или зубчатый

Диаметр

1-10 мм (обычно < 6 мм)

5-12 мм

Форма

Симметричная с ровными краями

Может быть асимметричной или с неровными краями

Расположение

На любой части тела

Наиболее часто на коже, подвергающейся воздействию солнечных лучей, но может возникнуть на покрытых частях (например, ягодицах, груди, волосистой части головы)

Количество поражений

10

От одного до нескольких десятков

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