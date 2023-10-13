Функциональный статус пациентов с легочной гипертензией
Функциональный класс
Описание
I
Нет ограничений по физической активности; обычная нагрузка не вызывает выраженной одышки, усталости, боли в груди или предобморочного состояния
II
Незначительное ограничение физической активности; пациенты чувствуют себя комфортно в состоянии покоя, но обычная физическая активность вызывает одышку, усталость, боль в груди или предобморочное состояние
III
Выраженное ограничение физической активности; пациенты чувствуют себя комфортно в состоянии покоя, но менее интенсивная, чем обычная, физическая активность вызывает одышку, усталость, боль в груди или предобморочное состояние
Внутривенно
Неспособность выполнять любую физическую активность без симптомов; одышка и/или усталость могут присутствовать даже в покое. Дискомфорт усиливается при любой физической активности; у пациентов наблюдаются признаки правожелудочковой недостаточности.
Functional classification of pulmonary hypertension modified after the New York Heart Association functional classification according to the World Health Organization.
Data from Humbert M, Kovacs G, Hoeper MM, et al: 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension [published correction appears in Eur Heart J. 2023 Apr 17;44(15):1312. doi: 10.1093/eurheartj/ehad005]. Eur Heart J 2022;43(38):3618-3731. doi:10.1093/eurheartj/ehac237