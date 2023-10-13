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Функциональная классификация сердечной недостаточности Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA)

Функциональная классификация сердечной недостаточности Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA)

Класс по NYHA

Определение

Ограничение физической нагрузки

Пример

I

Обычная физическая активность не приводит к появлению усталости, одышки или сердцебиения.

Нет

Может выполнять любую нагрузку, требующую 7 МЕТ:

  • Подъем по лестнице с грузом > 11 кг (24 фунта)

  • Перенос груза весом 23 кг

  • Уборку снега

  • Вскапывание почвы

  • Катание на лыжах

  • Игру в теннис, волейбол, бадминтон или баскетбол

  • Бег трусцой или ходьба со скоростью ≥ 6,9 км/ч (≥ 4,3 миль/ч)

II

В состоянии покоя пациент чувствует себя комфортно; при обычной физической нагрузке возникают утомляемость, одышка, сердцебиение или стенокардия.

Легкая

Способен выполнять нагрузку, требующую 5, но 7 МЕТ:

  • Интенсивная сексуальная активность

  • Работа в саду

  • Катание на роликовых коньках

  • Быстрая ходьба по ровной поверхности со скоростью до 7 км/ч

  • Перенос груза весом 11 кг вверх по лестнице

III

Хорошее самочувствие в покое. Небольшая физическая нагрузка приводит к появлению усталости, одышки, сердцебиения или стенокардии.

IIIa: без недавнего обострения сердечной недостаточности (СН) или недавней одышки в покое.

IIIb: С недавним обострением СН или недавней одышкой в покое

Умеренная

Пациент способен выполнять активность, требующую 2 и ≤ 5 МЕТ:

  • Принимать душ или одеваться в положении стоя

  • Умеренная уборка дома (например, мытье окон, подметание, уборка пылесосом, работа на кухне)

  • Игра в гольф

  • Ходьба по ровной поверхности со скоростью до 5,4 км/ч

  • Подниматься по лестнице, медленно

Внутривенно

Симптомы сохраняются в покое; любая физическая активность усиливает дискомфорт.

Тяжелый

Симптомы при любой активности

Неспособен выполнять любую активность, требующую 2 МЕТ (все перечисленные выше виды деятельности)

СН = сердечная недостаточность, МЕТ = метаболический эквивалент, мера того, сколько энергии расходуется по сравнению с состоянием покоя; миль/ч = миль в час.

Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines [published correction appears in J Am Coll Cardiol. 2023 Apr 18;81(15):1551. doi: 10.1016/j.jacc.2023.03.002.]. J Am Coll Cardiol. 2022;79(17):e263-e421. doi:10.1016/j.jacc.2021.12.012; Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: executive summary: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on practice guidelines. Circulation. 2013;128(16):1810-1852. doi:10.1161/CIR.0b013e31829e8807; and Dolgin M, Association NYH, Fox AC, Gorlin R, Levin RI, New York Heart Association. Criteria Committee. Nomenclature and criteria for diagnosis of diseases of the heart and great vessels. 9th ed. Boston, MA: Lippincott Williams and Wilkins; March 1, 1994.

Значения МЕТ для различных видов активности взяты из: Геррманн С. Д. (Herrmann S. D.), Уиллис Э. А. (Willis E. A.), Эйнсворт Б. Э. (Ainsworth B. E.) и др. 2024 Adult Compendium of Physical Activities: A third update of the energy costs of human activities. J Sport Health Sci. 2024;13(1):6-12. doi:10.1016/j.jshs.2023.10.010

СН = сердечная недостаточность, МЕТ = метаболический эквивалент, мера того, сколько энергии расходуется по сравнению с состоянием покоя; миль/ч = миль в час.

Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines [published correction appears in J Am Coll Cardiol. 2023 Apr 18;81(15):1551. doi: 10.1016/j.jacc.2023.03.002.]. J Am Coll Cardiol. 2022;79(17):e263-e421. doi:10.1016/j.jacc.2021.12.012; Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: executive summary: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on practice guidelines. Circulation. 2013;128(16):1810-1852. doi:10.1161/CIR.0b013e31829e8807; and Dolgin M, Association NYH, Fox AC, Gorlin R, Levin RI, New York Heart Association. Criteria Committee. Nomenclature and criteria for diagnosis of diseases of the heart and great vessels. 9th ed. Boston, MA: Lippincott Williams and Wilkins; March 1, 1994.

Значения МЕТ для различных видов активности взяты из: Геррманн С. Д. (Herrmann S. D.), Уиллис Э. А. (Willis E. A.), Эйнсворт Б. Э. (Ainsworth B. E.) и др. 2024 Adult Compendium of Physical Activities: A third update of the energy costs of human activities. J Sport Health Sci. 2024;13(1):6-12. doi:10.1016/j.jshs.2023.10.010

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