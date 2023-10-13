Функциональная классификация сердечной недостаточности Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA)
Класс по NYHA
Определение
Ограничение физической нагрузки
Пример
I
Обычная физическая активность не приводит к появлению усталости, одышки или сердцебиения.
Нет
Может выполнять любую нагрузку, требующую ≥ 7 МЕТ:
II
В состоянии покоя пациент чувствует себя комфортно; при обычной физической нагрузке возникают утомляемость, одышка, сердцебиение или стенокардия.
Легкая
Способен выполнять нагрузку, требующую ≥ 5, но ≤ 7 МЕТ:
III
Хорошее самочувствие в покое. Небольшая физическая нагрузка приводит к появлению усталости, одышки, сердцебиения или стенокардии.
IIIa: без недавнего обострения сердечной недостаточности (СН) или недавней одышки в покое.
IIIb: С недавним обострением СН или недавней одышкой в покое
Умеренная
Пациент способен выполнять активность, требующую ≥ 2 и ≤ 5 МЕТ:
Внутривенно
Симптомы сохраняются в покое; любая физическая активность усиливает дискомфорт.
Тяжелый
Симптомы при любой активности
Неспособен выполнять любую активность, требующую ≥ 2 МЕТ (все перечисленные выше виды деятельности)
СН = сердечная недостаточность, МЕТ = метаболический эквивалент, мера того, сколько энергии расходуется по сравнению с состоянием покоя; миль/ч = миль в час.
Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines [published correction appears in J Am Coll Cardiol. 2023 Apr 18;81(15):1551. doi: 10.1016/j.jacc.2023.03.002.]. J Am Coll Cardiol. 2022;79(17):e263-e421. doi:10.1016/j.jacc.2021.12.012; Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: executive summary: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on practice guidelines. Circulation. 2013;128(16):1810-1852. doi:10.1161/CIR.0b013e31829e8807; and Dolgin M, Association NYH, Fox AC, Gorlin R, Levin RI, New York Heart Association. Criteria Committee. Nomenclature and criteria for diagnosis of diseases of the heart and great vessels. 9th ed. Boston, MA: Lippincott Williams and Wilkins; March 1, 1994.
Значения МЕТ для различных видов активности взяты из: Геррманн С. Д. (Herrmann S. D.), Уиллис Э. А. (Willis E. A.), Эйнсворт Б. Э. (Ainsworth B. E.) и др. 2024 Adult Compendium of Physical Activities: A third update of the energy costs of human activities. J Sport Health Sci. 2024;13(1):6-12. doi:10.1016/j.jshs.2023.10.010