Функции Т-клеток
Тип
Выделяемые вещества
Основная функция
Th1
ИФН-гамма
ИЛ-2
Лимфотоксин
Стимулирует реакции макрофагов и цитотоксических Т-лимфоцитов
Th2
ИЛ-4
ИЛ-5
ИЛ-6
ИЛ-10
ИЛ-13
Стимулирует выработку антител В-лимфоцитами
TH17
ИЛ-17
ИЛ-21
ИЛ-22
Стимулирует воспалительные реакции
Тфк
ИЛ-4
ИЛ-10
ИЛ-21
Помогает В-клеткам герминативного центра
Тс
Перфорин
Гранзимы
FasL
Цитокины*
Уничтожение инфицированных клеток
Регуляторные
ТРФ-бета
ИЛ-10
ИЛ-35
Подавляет иммунную реакцию
Активированные ЕКК
ИЛ-4
ИФН-гамма
Может участвовать в регуляции иммунных реакций
* На основе аналогичной продукции цитокинов клетками TH1, TH2 и TH17 Tc может быть подразделен на Tc1, Tc2 и Tc17.
FasL = Fas-лиганд; ИФН = интерферон; ИЛ = интерлейкин; ЕКК = естественная клетка-киллер; TC = цитотоксический Т-лимфоцит; ТФР = трансформирующий фактор роста; TH = хелперный Т-лимфоцит.