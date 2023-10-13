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Функции Т-клеток

Тип

Выделяемые вещества

Основная функция

Th1

ИФН-гамма

ИЛ-2

Лимфотоксин

Стимулирует реакции макрофагов и цитотоксических Т-лимфоцитов

Th2

ИЛ-4

ИЛ-5

ИЛ-6

ИЛ-10

ИЛ-13

Стимулирует выработку антител В-лимфоцитами

TH17

ИЛ-17

ИЛ-21

ИЛ-22

Стимулирует воспалительные реакции

Тфк

ИЛ-4

ИЛ-10

ИЛ-21

Помогает В-клеткам герминативного центра

Тс

Перфорин

Гранзимы

FasL

Цитокины*

Уничтожение инфицированных клеток

Регуляторные

ТРФ-бета

ИЛ-10

ИЛ-35

Подавляет иммунную реакцию

Активированные ЕКК

ИЛ-4

ИФН-гамма

Может участвовать в регуляции иммунных реакций

* На основе аналогичной продукции цитокинов клетками TH1, TH2 и TH17 Tc может быть подразделен на Tc1, Tc2 и Tc17.

FasL = Fas-лиганд; ИФН = интерферон; ИЛ = интерлейкин; ЕКК = естественная клетка-киллер; TC = цитотоксический Т-лимфоцит; ТФР = трансформирующий фактор роста; TH = хелперный Т-лимфоцит.

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