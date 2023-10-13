Формы наследственного гипофосфатемического рахита*
Лекарственная форма
Паттерн наследования
Ген (локализация)
Эффект генной мутации
Клинические симптомы
Х-сцепленная гипофосфатемия (XLH)
PHEX (Xp22.1)
Инактивирующая мутация (мутация с утратой функции) приводит к увеличению продукции фосфатонина (FGF-23)
Истощению почечных фосфатов при нормальном уровне сывороточного кальция, нормальном или низком содержании кальция в моче, высоком уровне щелочной фосфатазы, нормальном или парадоксально высоком уровне интактного паратиреоидного гормона
Рахит/остеомаляция, задержка прорезывания зубов, зубные абсцессы, черепно-лицевые аномалии, потеря слуха, артериальная гипертензия, нефрокальциноз (результаты тактики ведения)
Аутосомно - рецессивный гипофосфатемический рахит (ARHR)
ARHR1:DMP1 (4q22.1)
ARHR2:ENPP1 (6q23.2)
ARHR3:FAM20C (7p22.3)†
Мутации с утратой функции, связанные с неадекватным увеличением продукции FGF-23
Общие признаки недостатка фосфатов в почках, нормальный уровень сывороточного кальция, низкий/нормальный уровень кальция в моче и высокий уровень щелочной фосфатазы
Рахит/остеомаляция, низкорослость, деформации длинных костей, неподвижность позвоночника, энтезопатии, аномалии зубов и костей лица, нарушение обучаемости
Аутосомно - доминантный гипофосфатемический рахит (АДГР)
Аутосомно-доминантный (переменная пенетрантность)
FGF23 (12p13.32)
Невозможно расщепить ФРФ-23, что приводит к повышению его уровня в сыворотке крови
Хотя признаки могут быть похожи на XLH, возраст проявления и пенетрантность варьируют.
Врождённый гипофосфатемический рахит с гиперкальцийурией (HHRH)
SLC34A3 (9q34.3)
Нормальный/низкий FGF-23
Дефект в проксимальном канальце NaPi2c
Фосфатное истощение и высокий уровень 1,25-дигидроксивитамина D3, являющиеся причиной гиперкальциурии, камней, нефролитиаза и/или нефрокальциноза
Гипофосфатемия, гиперкальциемия и нефрокальциноз (ГГН)
SLC34A1 (5q35)
Подавление FGF-23
Аномальный NaPi2a
Повышенный уровень 1,25-дигидроксивитамина D3, гипофосфатемия, гиперкальциемия, гиперкальциурия и нефрокальциноз.
Болезнь Дента и синдром Лоу
Болезнь Дента: ген CLCN5 (Xp11.23)
Синдром Лоу: ген OCRL1 (Xq26.1)
Цитотоксичность проксимальных канальцев
Почечный синдром Фанкони с потерей фосфора, а также низкомолекулярной протеинурией и почечным тубулярным ацидозом
Известно, что гиперкальциурия протекает с признаками нефролитиаза и нефрокальциноза
*В этой таблице представлен краткий обзор моногенных форм наследственного гипофосфатемического рахита, ассоциированного либо с повышенным уровнем FGF-23, либо с нормальным или сниженным его уровнем.
† Эта форма может возникать при остеосклеротической дисплазии и как часть синдрома Рейна (редко встречающейся скелетной дисплазии).
FGF-23 = фактор роста фибробластов-23; NaPi2a = почечный натрий-фосфатный котранспортер типа 2а; NaPi2c = почечный натрий-фосфатный котранспортер типа 2c.
Adapted from Bitzan M, Goodyer PR. Hypophosphatemic rickets. Pediatr Clin N Am. 2019;66(1):179–207. doi:10.1016/j.pcl.2018.09.004