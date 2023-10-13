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Формы наследственного гипофосфатемического рахита*

Лекарственная форма

Паттерн наследования

Ген (локализация)

Эффект генной мутации

Клинические симптомы

Х-сцепленная гипофосфатемия (XLH)

X-linked dominant

PHEX (Xp22.1)

Инактивирующая мутация (мутация с утратой функции) приводит к увеличению продукции фосфатонина (FGF-23)

Истощению почечных фосфатов при нормальном уровне сывороточного кальция, нормальном или низком содержании кальция в моче, высоком уровне щелочной фосфатазы, нормальном или парадоксально высоком уровне интактного паратиреоидного гормона

Рахит/остеомаляция, задержка прорезывания зубов, зубные абсцессы, черепно-лицевые аномалии, потеря слуха, артериальная гипертензия, нефрокальциноз (результаты тактики ведения)

Аутосомно - рецессивный гипофосфатемический рахит (ARHR)

Аутосомно-рецессивные

ARHR1:DMP1 (4q22.1)

ARHR2:ENPP1 (6q23.2)

ARHR3:FAM20C (7p22.3)†

Мутации с утратой функции, связанные с неадекватным увеличением продукции FGF-23

Общие признаки недостатка фосфатов в почках, нормальный уровень сывороточного кальция, низкий/нормальный уровень кальция в моче и высокий уровень щелочной фосфатазы

Рахит/остеомаляция, низкорослость, деформации длинных костей, неподвижность позвоночника, энтезопатии, аномалии зубов и костей лица, нарушение обучаемости

Аутосомно - доминантный гипофосфатемический рахит (АДГР)

Аутосомно-доминантный (переменная пенетрантность)

FGF23 (12p13.32)

Невозможно расщепить ФРФ-23, что приводит к повышению его уровня в сыворотке крови

Хотя признаки могут быть похожи на XLH, возраст проявления и пенетрантность варьируют.

Врождённый гипофосфатемический рахит с гиперкальцийурией (HHRH)

Аутосомно-рецессивные

SLC34A3 (9q34.3)

Нормальный/низкий FGF-23

Дефект в проксимальном канальце NaPi2c

Фосфатное истощение и высокий уровень 1,25-дигидроксивитамина D3, являющиеся причиной гиперкальциурии, камней, нефролитиаза и/или нефрокальциноза

Гипофосфатемия, гиперкальциемия и нефрокальциноз (ГГН)

Аутосомно-рецессивные

SLC34A1 (5q35)

Подавление FGF-23

Аномальный NaPi2a

Повышенный уровень 1,25-дигидроксивитамина D3, гипофосфатемия, гиперкальциемия, гиперкальциурия и нефрокальциноз.

Болезнь Дента и синдром Лоу

Х-сцепленный рецессивный

Болезнь Дента: ген CLCN5 (Xp11.23)

Синдром Лоу: ген OCRL1 (Xq26.1)

Цитотоксичность проксимальных канальцев

Почечный синдром Фанкони с потерей фосфора, а также низкомолекулярной протеинурией и почечным тубулярным ацидозом

Известно, что гиперкальциурия протекает с признаками нефролитиаза и нефрокальциноза

*В этой таблице представлен краткий обзор моногенных форм наследственного гипофосфатемического рахита, ассоциированного либо с повышенным уровнем FGF-23, либо с нормальным или сниженным его уровнем.

† Эта форма может возникать при остеосклеротической дисплазии и как часть синдрома Рейна (редко встречающейся скелетной дисплазии).

FGF-23 = фактор роста фибробластов-23; NaPi2a = почечный натрий-фосфатный котранспортер типа 2а; NaPi2c = почечный натрий-фосфатный котранспортер типа 2c.

Adapted from Bitzan M, Goodyer PR. Hypophosphatemic rickets. Pediatr Clin N Am. 2019;66(1):179–207. doi:10.1016/j.pcl.2018.09.004

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