Физические признаки желтухи новорожденных
Признаки
Сроки развития желтухи
Причина
Общий осмотр
Лихорадка, тахикардия, расстройство дыхания
Первые 24 часа
Накапливается >5 мг/дл/день (> 86 мкмоль/л/день)
Вялость, гипотония
Может появиться в первые 24-48 часов
Может затянуться (> 2 недель)
Гипотиреоз, нарушение обмена веществ
Макросомия
24-48 часов
Может накапливаться > 5 мг/дл (> 86 мкмоль/л)
Петехиальная сыпь
Первые 24 часа
Накапливается > 5 мг/дл (> 86 мкмоль/л)
Гемолитические состояния (например, несовместимость групп крови матери и плода, дефицит ферментов эритроцитов, наследственный сфероцитоз, талассемии, сепсис)
Плетора
Первые 24 часа
Накапливается > 5 мг/дл (> 86 мкмоль/л)
Материнско-фетальные или фето-фетальные трансфузии, задержка пережатия пуповины
Обследование головы и шеи
Двусторонний косой разрез глаз, плоская спинка носа, увеличение языка, плоский затылок
Первые 2-3 дня
Кефалогематома
24-48 часов
Может накапливаться > 5 мг/дл (> 86 мкмоль/л)
Макроглоссия
24-48 часов
Может затянуться (> 2 недель)
Обследование брюшной полости
Вздутие живота, сниженные звуки кишечника
Возможная задержка манифестации (2-3 дня или более)
Кишечная непроходимость (например, муковисцидоз, болезнь Гиршпрунга, атрезия или стеноз кишечника, пилоростеноз, атрезия желчных путей)
TORCH =токсоплазмоз, другие патогены, краснуха, цитомегаловирус и простой герпес.