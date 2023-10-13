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Физические признаки желтухи новорожденных

Признаки

Сроки развития желтухи

Причина

Общий осмотр

Лихорадка, тахикардия, расстройство дыхания

Первые 24 часа

Накапливается >5 мг/дл/день (> 86 мкмоль/л/день)

Пневмония, TORCH-инфекции, сепсис

Вялость, гипотония

Может появиться в первые 24-48 часов

Может затянуться (> 2 недель)

Гипотиреоз, нарушение обмена веществ

Макросомия

24-48 часов

Может накапливаться > 5 мг/дл (> 86 мкмоль/л)

Сахарный диабет у матери

Петехиальная сыпь

Первые 24 часа

Накапливается > 5 мг/дл (> 86 мкмоль/л)

Гемолитические состояния (например, несовместимость групп крови матери и плода, дефицит ферментов эритроцитов, наследственный сфероцитоз, талассемии, сепсис)

Плетора

Первые 24 часа

Накапливается > 5 мг/дл (> 86 мкмоль/л)

Материнско-фетальные или фето-фетальные трансфузии, задержка пережатия пуповины

Обследование головы и шеи

Двусторонний косой разрез глаз, плоская спинка носа, увеличение языка, плоский затылок

Первые 2-3 дня

Синдром Дауна

Кефалогематома

24-48 часов

Может накапливаться > 5 мг/дл (> 86 мкмоль/л)

Родовая травма

Макроглоссия

24-48 часов

Может затянуться (> 2 недель)

Гипотиреоз

Обследование брюшной полости

Вздутие живота, сниженные звуки кишечника

Возможная задержка манифестации (2-3 дня или более)

Кишечная непроходимость (например, муковисцидоз, болезнь Гиршпрунга, атрезия или стеноз кишечника, пилоростеноз, атрезия желчных путей)

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