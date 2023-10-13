Физикальное обследование при некоторых часто пропускаемых повреждениях мягких тканей
Симптом
Типичные данные анамнеза
Признаки
Травма
Боль в плечевом суставе
Судороги
Поражение электрическим током
Ограничение пассивной наружной ротации при согнутом локтевом суставе
Вывих плеча (плечевого сустава) назад, возможно двусторонний
Вывих плеча в анамнезе у пациентов > 40 лет
Невозможность установить положение в 90° отведения при легком давлении, направленном вниз (тест падающей руки)
Острый полный разрыв вращающей манжеты плеча
Различные механизмы повреждения (например, травмы при свалке при игре в футбол, прямой удар по суставу)
Болезненность в области грудино-ключичного сустава
Повреждение грудино-ключичного сустава
Чаще всего, это точечное падение на плечевой сустав
Болезненность в акромиально-ключичной области
Растяжение акромиально-ключичного сочленения или его разрыв (разобщение плечевого сустава)
Боль или отек коленного сустава
Различные механизмы
Слабость или отсутствие активного разгибания коленного сустава на фоне нормального результата рентгенографии коленного сустава
Разрыв сухожилия четырехглавой мышцы
Разрыв сухожилия надколенника
Другие часто пропускаемые травмы см. в таблицах Обследование при некоторых обычно пропускаемых переломах [Examination for Some Commonly Missed Fractures], а также Обследование при некоторых обычно пропускаемых травмах [Examination for Some Commonly Missed Injuries].