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Фибринолитическая терапия ИМсST

Критерии

Детали

ЭКГ-критерии*

Элевация сегмента ST в 2 смежных отведениях

Типичная клиника и появление картины полной блокады левой ножки пучка Гиса на ЭКГ

Задний инфаркт миокарда (высокие зубцы R в отведении V1 и депрессия сегмента ST в отведениях V1-V4)

Абсолютные противопоказания

Расслоение аорты

Геморрагический инсульт в анамнезе (любой давности)

Ишемический инсульт в течение года до ИМ

Активное внутреннее кровотечение (не менструальное)

Интракраниальная опухоль

Перикардит

Относительные противопоказания

Артериальное давление > 180/110 мм рт. ст. после начальной антигипертензивной терапии

Травма или большое хирургическое вмешательство в предшествующие 4 недели

Активная пептическая язва

Беременность

Геморрагический диатез

Необходимость выполнения пункции крупных сосудов, кровотечение из которых нельзя остановить методом прижатия

Проведение антикоагулянтной терапии (МНО > 2)

*Пациенты, поступающие в острейшей фазе ИМ с гигантскими зубцами Т, не отвечают современным критериям для проведение тромболитической терапии. Для подтверждения элевации ST необходимо повторно провести ЭКГ через 20-30 минут.

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