Фибринолитическая терапия ИМсST
Критерии
Детали
ЭКГ-критерии*
Элевация сегмента ST в ≥ 2 смежных отведениях
Типичная клиника и появление картины полной блокады левой ножки пучка Гиса на ЭКГ
Задний инфаркт миокарда (высокие зубцы R в отведении V1 и депрессия сегмента ST в отведениях V1-V4)
Абсолютные противопоказания
Расслоение аорты
Геморрагический инсульт в анамнезе (любой давности)
Ишемический инсульт в течение года до ИМ
Активное внутреннее кровотечение (не менструальное)
Интракраниальная опухоль
Перикардит
Относительные противопоказания
Артериальное давление > 180/110 мм рт. ст. после начальной антигипертензивной терапии
Травма или большое хирургическое вмешательство в предшествующие 4 недели
Активная пептическая язва
Беременность
Геморрагический диатез
Необходимость выполнения пункции крупных сосудов, кровотечение из которых нельзя остановить методом прижатия
Проведение антикоагулянтной терапии (МНО > 2)
*Пациенты, поступающие в острейшей фазе ИМ с гигантскими зубцами Т, не отвечают современным критериям для проведение тромболитической терапии. Для подтверждения элевации ST необходимо повторно провести ЭКГ через 20-30 минут.