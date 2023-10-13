Фенотипы дислипидемий (фенотипы Фредриксона)
Фенотип
Повышенный уровень липопротеина (а)
Повышенный уровень липидов
I
Хиломикроны
ТГ
IIa*
ЛПНП
Холестерин
IIb*
ЛПНП и ЛПОНП
ТГ и холестерин
III
ЛПОНП и хиломикронные остатки
ТГ и холестерин
Внутривенно
ЛПОНП
ТГ
V
Хиломикроны и ЛПОНП
ТГ и холестерин
* Названия некоторых первичных нарушений соответствуют старой классификации, согласно которой липопротеины идентифицировались и различались по разделению их методом гель-электрофореза на альфа- (ЛПВП) и бета- (ЛПНП) полосы.
ЛПНП = липопротеины низкой плотности; ТГ = триглицериды; ЛПОНП = липопротеины очень низкой плотности.