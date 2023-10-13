skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Фенотипы дислипидемий (фенотипы Фредриксона)

Фенотип

Повышенный уровень липопротеина (а)

Повышенный уровень липидов

I

Хиломикроны

ТГ

IIa*

ЛПНП

Холестерин

IIb*

ЛПНП и ЛПОНП

ТГ и холестерин

III

ЛПОНП и хиломикронные остатки

ТГ и холестерин

Внутривенно

ЛПОНП

ТГ

V

Хиломикроны и ЛПОНП

ТГ и холестерин

* Названия некоторых первичных нарушений соответствуют старой классификации, согласно которой липопротеины идентифицировались и различались по разделению их методом гель-электрофореза на альфа- (ЛПВП) и бета- (ЛПНП) полосы.

ЛПНП = липопротеины низкой плотности; ТГ = триглицериды; ЛПОНП = липопротеины очень низкой плотности.

По этим темам