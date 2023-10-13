Фенотипическая дифференциация при диабете детского возраста
Характеристика
Сахарный диабет 1 типа
Сахарный диабет 2 типа
MODY/моногенный диабет
Тип телосложения
Обычно худощавый
Избыточный вес или ожирение (часто встречается центральное ожирение)
Обычно худощавое телосложение или нормальный вес
Возраст манифестации
Любой возраст, пик в 4–6 и 10–14 лет
Обычно после наступления полового созревания (≥ 10 лет)
Неонатальный период (< 6 месяцев) или подростковый возраст/старший юношеский возраст
Характер начала
Внезапно, часто с ДКА
Постепенно, часто случайно выявленная гипергликемия
Лёгкой степени, стабильная гипергликемия; часто выявляется во время скрининга
Семейный анамнез
Часто встречаются аутоиммунные заболевания
Отягощённый семейный анамнез по диабету 2 типа/метаболическому синдрому
Ярко выраженное аутосомно-доминантное наследование на протяжении поколений
Признаки резистентности к инсулину
Редко
Распространенные (черный акантоз, гипертензия, дислипидемия)
Отсутствует
Сопутствующие состояния
Аутоиммунные патологии (заболевание щитовидной железы, целиакия)
Связанные с ожирением (МАСБП, СПКЯ)
Отсутствуют; могут наблюдаться ген-специфические признаки (например, кисты почек, глухота)
Кетоз/ДКА на момент постановки диагноза
Часто
Встречаются реже, но возможны
Редко
ДКА = диабетический кетоацидоз; MODY = диабет зрелого возраста у молодых; МАСБП = метаболически ассоциированная стеатотическая болезнь печени; СПКЯ = синдром поликистозных яичников.