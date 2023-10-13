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Фенотипическая дифференциация при диабете детского возраста

Фенотипическая дифференциация при диабете детского возраста

Характеристика

Сахарный диабет 1 типа

Сахарный диабет 2 типа

MODY/моногенный диабет

Тип телосложения

Обычно худощавый

Избыточный вес или ожирение (часто встречается центральное ожирение)

Обычно худощавое телосложение или нормальный вес

Возраст манифестации

Любой возраст, пик в 4–6 и 10–14 лет

Обычно после наступления полового созревания (≥ 10 лет)

Неонатальный период (< 6 месяцев) или подростковый возраст/старший юношеский возраст

Характер начала

Внезапно, часто с ДКА

Постепенно, часто случайно выявленная гипергликемия

Лёгкой степени, стабильная гипергликемия; часто выявляется во время скрининга

Семейный анамнез

Часто встречаются аутоиммунные заболевания

Отягощённый семейный анамнез по диабету 2 типа/метаболическому синдрому

Ярко выраженное аутосомно-доминантное наследование на протяжении поколений

Признаки резистентности к инсулину

Редко

Распространенные (черный акантоз, гипертензия, дислипидемия)

Отсутствует

Сопутствующие состояния

Аутоиммунные патологии (заболевание щитовидной железы, целиакия)

Связанные с ожирением (МАСБП, СПКЯ)

Отсутствуют; могут наблюдаться ген-специфические признаки (например, кисты почек, глухота)

Кетоз/ДКА на момент постановки диагноза

Часто

Встречаются реже, но возможны

Редко

ДКА = диабетический кетоацидоз; MODY = диабет зрелого возраста у молодых; МАСБП = метаболически ассоциированная стеатотическая болезнь печени; СПКЯ = синдром поликистозных яичников.

ДКА = диабетический кетоацидоз; MODY = диабет зрелого возраста у молодых; МАСБП = метаболически ассоциированная стеатотическая болезнь печени; СПКЯ = синдром поликистозных яичников.

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