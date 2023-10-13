* Релейверы, также называемые ингаляторами неотложной помощи, включают короткодействующий бета2-агонист, ингаляционный глюкокортикоид в сочетании с короткодействующим бета2-агонистом или ингаляционный глюкокортикоид в сочетании с длительнодействующим бета2-агонистом.