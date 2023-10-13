Фармакологические методы лечения астмы
Медикаментозное лечение
Примечания
Бета-агонисты короткого действия
Альбутерол
Сальбутамол используется в качестве препарата, облегчающего симптомы*.
Препарат не рекомендуется для поддерживающего лечения.
Регулярное использование свидетельствует об ухудшении контроля заболевания и необходимости использования дополнительных препаратов.
Дозирующие порошковые ингаляторы имеют такую же эффективность, как и небулайзеры, если пациент умеет пользоваться ингалятором.
Раствор альбутерола для небулайзера можно смешать с другими растворами.
Левалбутерол
Левалбутерол - это R-изомер альбутерола.
Левалбутерол дает меньше нежелательных явлений.
Бета-агонисты длительного действия (не используются в качестве монотерапии)
Арформотерол
Арфомотерол - это R-изомер формотерола.
Формотерол
—
Сальметерол
Продолжительность действия - 12 часов.
При ночной брохиальной астме - одна доза на ночь.
Сальметерол не используется для облегчения симптомов при обострении заболевания.
Бета-агонисты ультрадлительного действия (не используются в качестве монотерапии)
Индакатерол
—
Олодатерол
—
Вилантерол
Вилантерол доступен только в комбинации с флутиказоном и/или умеклидинием.
Антихолинергические препараты
Ипратропий
Ипратропий можно смешивать в одном небулайзере с альбутеролом.
Не используется в качестве терапии первой линии.
При долгосрочной поддерживающей терапии регулярное использование не дает явного преимущества, однако его следует добавить к лечению при острых симптомах.
Тиотропия бромид
Тиотропия бромид имеет более длительный эффект, чем ипратропия бромид.
При астме назначение тиотропия в виде ингаляций с помощью ультрамелкодисперсного ингалятора рекомендуется только в низких дозах.
Глюкокортикоиды (ингаляционные)
Беклометазон
Выбор дозы зависит от тяжести заболевания и варьирует от 1-2 вдохов до того количества, которое необходимо для контроля заболевания.
При длительном применении может оказывать системное воздействие.
Максимальная доза - это та доза, при которой происходит угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы.
Если для контроля астмы необходимы более высокие дозы, рекомендуется консультация специалиста.
Будесонид
Выбор дозы зависит от тяжести заболевания и варьирует от 1-2 вдохов до того количества, которое необходимо для контроля заболевания.
При длительном применении может оказывать системное воздействие.
Максимальная доза - это та доза, при которой происходит угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы.
Если для контроля астмы необходимы более высокие дозы, рекомендуется консультация специалиста.
Циклесонид
Выбор дозы зависит от тяжести заболевания и варьирует от 1-2 вдохов до того количества, которое необходимо для контроля заболевания.
При длительном применении может оказывать системное воздействие.
Максимальная доза - это та доза, при которой происходит угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы.
Если для контроля астмы необходимы более высокие дозы, рекомендуется консультация специалиста.
Флунизолид
Выбор дозы зависит от тяжести заболевания и варьирует от 1-2 вдохов до того количества, которое необходимо для контроля заболевания.
При длительном применении может оказывать системное воздействие.
Максимальная доза - это та доза, при которой происходит угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы.
Если для контроля астмы необходимы более высокие дозы, рекомендуется консультация специалиста.
Флутиказона фуроат
Выбор дозы зависит от тяжести заболевания и варьирует от 1-2 вдохов до того количества, которое необходимо для контроля заболевания.
При длительном применении может оказывать системное воздействие.
Максимальная доза - это та доза, при которой происходит угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы.
Если для контроля астмы необходимы более высокие дозы, рекомендуется консультация специалиста.
Флутиказона пропионат
Выбор дозы зависит от тяжести заболевания и варьирует от 1-2 вдохов до того количества, которое необходимо для контроля заболевания.
При длительном применении может оказывать системное воздействие.
Максимальная доза - это та доза, при которой происходит угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы.
Если для контроля астмы необходимы более высокие дозы, рекомендуется консультация специалиста.
Мометазон
Выбор дозы зависит от тяжести заболевания и варьирует от 1-2 вдохов до того количества, которое необходимо для контроля заболевания.
При длительном применении может оказывать системное воздействие.
Максимальная доза - это та доза, при которой происходит угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы.
Если для контроля астмы необходимы более высокие дозы, рекомендуется консультация специалиста.
Системные глюкокортикоиды (пероральные)
Метилпреднизолон
Поддерживающие дозы - одна доза 1 раз в день (утром, каждый день) или через день.
Пульс-терапия эффективна для контроля заболевания, если лечение только начинается или наблюдается постепенное ухудшение.
Пульс-терапия продолжается до того момента, пока ПСВ не достигает 80% от лучшего значения для пациента или пока не купируются симптомы (примерно 3-10 дней).
Преднизолон
Поддерживающие дозы - одна доза 1 раз в день (утром, каждый день) или через день.
Пульс-терапия эффективна для контроля заболевания, если лечение только начинается или наблюдается постепенное ухудшение.
Пульс-терапия продолжается до того момента, пока ПСВ не достигает 80% от лучшего значения для пациента или пока не купируются симптомы (примерно 3-10 дней).
Преднизон
Поддерживающие дозы - одна доза 1 раз в день (утром, каждый день) или через день.
Пульс-терапия эффективна для контроля заболевания, если лечение только начинается или наблюдается постепенное ухудшение.
Пульс-терапия продолжается до того момента, пока ПСВ не достигает 80% от лучшего значения для пациента или пока не купируются симптомы (примерно 3-10 дней).
Комбинированные препараты
Ипратропий/сальбутамол
Ипратропия бромид пролонгирует бронхолитический эффект альбутерола.
Флутиказон/сальметерол
Ингалятор со средней дозой показан при астме, не поддающейся контролю низкими и средними дозами ингаляционных глюкокортикоидов.
Высокая доза показана при астме, не поддающейся контролю средними и высокими дозами ингаляционных глюкокортикоидов.
Будесонид/формотерол
Ингалятор с более низкой дозой показан при астме, не поддающейся контролю низкими и средними дозами ингаляционных глюкокортикоидов.
Ингалятор с более высокой дозой показан при астме, не контролируемой средними и высокими дозами ингаляционных глюкокортикоидов.
Мометазон/формотерол
Комбинация низких доз рекомендуется при астме, которая не поддается контролю с помощью одних только глюкокортикоидов в низких дозах.
Комбинация средних доз рекомендуется при астме, не поддающейся контролю с помощью ингаляционных глюкокортикоидов в средних дозах.
Комбинация в высоких дозах рекомендуется при астме, не контролируемой высокими дозами ингаляционных глюкокортикоидов.
Флутиказон/вилантерол
Рекомендуемая начальная доза на основании степени тяжести астмы.
Флутиказон/умеклидиний/вилантерол
Рекомендуемая начальная доза на основании степени тяжести астмы.
Будесонид/альбутерол
Будесонид/сальбутамол применяется в качестве терапии для облегчения симптомов.
Стабилизаторы тучных клеток
Кромолин
Кромолин (небулизированный) следует использовать перед физической нагрузкой или воздействием аллергена.
Одна доза обеспечивает эффективную профилактику в течение 1-2 часов.
Недокромил
Недокромил доступен в качестве дополнительной поддерживающей терапии при легкой и умеренной персистирующей астме.
Он менее эффективен, чем ингаляционные глюкокортикоиды.
Модификаторы лейкотриенов
Монтелукаст
Монтелукаст - это антагонист лейкотриеновых рецепторов, конкурентный ингибитор лейкотриенов D4 и E4.
Необходимо соблюдать осторожность перед началом применения монтелукаста в связи с потенциальным риском нейропсихиатрических нежелательных лекарственных явлений.
Зафирлукаст
Зафирлукаст - это антагонист лейкотриеновых рецепторов, конкурентный ингибитор лейкотриенов D4 и E4.
Препарат принимают за 1 час до или через 2 часа после еды.
Зилеутон
Зилеутон - это ингибитор 5-липоксигеназы.
Способ дозирования ограничивает приверженность к терапии.
Зилеутон может вызвать повышение печеночных ферментов и ингибировать метаболизм препаратов, которые расщепляются с помощью CYP3A4, в т.ч. теофиллина.
Зилеутон может применяться у детей, но только в возрасте ≥ 12 лет.
Метилксантины
Теофиллин
Широкая вариабельность метаболического клиренса, лекарственные взаимодействия, вызываемое препаратами расслабление нижнего пищеводного сфинктера, усугубляющее рефлюкс и бронхоспазм, а также риск побочных эффектов требуют регулярного мониторинга сывороточных концентраций.
Наличие более безопасных альтернатив привело к снижению использования этого препарата.
Биологические препараты
Бенрализумаб
Бенрализумаб используется в качестве дополнительного лечения пациентов с эозинофильным фенотипом астмы.
Дупилумаб
Начальная (нагрузочная) доза должна вводиться в виде 2 инъекций.
Дупилумаб используется в качестве дополнительного лечения пациентов с эозинофильным фенотипом астмы.
Меполизумаб
—
Омализумаб или биоаналог (омализумаб-igec)
—
Реслизумаб
—
Тезепелумаб
Тезепелумаб представляет собой дополнительную терапию для пациентов с тяжёлой персистирующей астмой.
* Релейверы, также называемые ингаляторами неотложной помощи, включают короткодействующий бета2-агонист, ингаляционный глюкокортикоид в сочетании с короткодействующим бета2-агонистом или ингаляционный глюкокортикоид в сочетании с длительнодействующим бета2-агонистом.
DPI = порошковый ингалятор; MDI = дозированный аэрозольный ингалятор; SMI = жидкостный ингалятор; ПСВ = пиковая скорость выдоха.
Adapted from the National Heart, Lung, and Blood Institute: Expert Panel Report 3, Guidelines for the diagnosis and management of asthma—full report 2007. August 28, 2007. Available at www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.pdf; and Expert Panel Working Group of the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) administered and coordinated National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee (NAEPPCC), Cloutier MM, Baptist AP, et al: 2020 Focused Updates to the Asthma Management Guidelines: A Report from the National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee Expert Panel Working Group. J Allergy Clin Immunol 146(6):1217–1270, 2020. doi: 10.1016/j.jaci.2020.10.003
Для получения дополнительной информации см. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2025. Updated May 2025. Accessed May 20, 2025. Available from www.ginasthma.org