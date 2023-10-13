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Факторы риска SUID

Сон в одной кровати с родителем/опекуном

Низкие температуры/зимние месяцы

Эпизоды апноэ, требующие реанимации

Задержку роста

Повышенное количество родов у матери

Недостаточный пренатальный уход

Низкий вес при рождении

Низкий социально-экономический статус

Мужской пол

Возраст матери < 20 лет

Прием наркотиков матерью во время беременности

Курение матери во время беременности

Нелатиноамериканские индейцы/аборигены Аляски, афроамериканцы нелатиноамериканского происхождения и неиспаноязычные гавайцы/другие жители тихоокеанских островов

Отсутствие соски-пустышки

Старые или небезопасные (ненадёжные) детские кроватки

Перегрев (например одеялами, повышенная температура в помещении)

Недоношенность

Положение на животе во время сна*

Недавнее заболевание

Короткий промежуток времени между беременностями

Сиблинги - жертвы синдрома внезапной детской смерти

Курение в доме

Мягкие постельные принадлежности

Водяной матрас

* Самые важные

СВДС = синдром внезапной детской смерти.

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