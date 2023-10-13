Факторы риска SUID
Сон в одной кровати с родителем/опекуном
Низкие температуры/зимние месяцы
Эпизоды апноэ, требующие реанимации
Задержку роста
Повышенное количество родов у матери
Недостаточный пренатальный уход
Низкий вес при рождении
Низкий социально-экономический статус
Мужской пол
Возраст матери < 20 лет
Прием наркотиков матерью во время беременности
Курение матери во время беременности
Нелатиноамериканские индейцы/аборигены Аляски, афроамериканцы нелатиноамериканского происхождения и неиспаноязычные гавайцы/другие жители тихоокеанских островов
Отсутствие соски-пустышки
Старые или небезопасные (ненадёжные) детские кроватки
Перегрев (например одеялами, повышенная температура в помещении)
Положение на животе во время сна*
Недавнее заболевание
Короткий промежуток времени между беременностями
Сиблинги - жертвы синдрома внезапной детской смерти
Курение в доме
Мягкие постельные принадлежности
Водяной матрас
* Самые важные
СВДС = синдром внезапной детской смерти.