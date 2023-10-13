Факторы риска развития тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии
Возраст > 60 лет
Рак и миелопролиферативные новообразования
Некоторые химиотерапевтические агенты (например, бевацизумаб, талидомид)
Гормональную модуляцию
Иммобилизация/снижение подвижности (например, длительные поездки на автомобиле, авиаперелеты)
Постоянные венозные катетеры
Инфекция (т.е. как причина неподвижности и системного воспалительного ответа; SARS-CoV-2 вызывает протромботические изменения)
Беременность/послеродовой период
Тромбоэмболия в анамнезе
Курение
Тромботические нарушения (тромбофилии):
Травма и/или хирургическое вмешательство
Другие заболевания, связанные с ограниченнием подвижности, повреждением вены или гиперкоагуляцией