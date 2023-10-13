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Факторы риска развития тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии

Возраст > 60 лет

Рак и миелопролиферативные новообразования

Некоторые химиотерапевтические агенты (например, бевацизумаб, талидомид)

Гормональную модуляцию

  • Модуляторы эстрогеновых рецепторов (например, ралоксифен, тамоксифен)

  • Экзогенные эстрогены и прогестины, включая оральные контрацептивы и терапию эстрогенами

  • Экзогенный тестостерон

Сердечная недостаточность

Иммобилизация/снижение подвижности (например, длительные поездки на автомобиле, авиаперелеты)

Постоянные венозные катетеры

Инфекция (т.е. как причина неподвижности и системного воспалительного ответа; SARS-CoV-2 вызывает протромботические изменения)

Нефротический синдром

Ожирение

Беременность/послеродовой период

Тромбоэмболия в анамнезе

Серповидно-клеточная анемия

Курение

Инсульт

Тромботические нарушения (тромбофилии):

Травма и/или хирургическое вмешательство

Другие заболевания, связанные с ограниченнием подвижности, повреждением вены или гиперкоагуляцией

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