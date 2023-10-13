Факторы риска применения насилия к пожилым людям
Фактор
Примечания
Со стороны жертвы
Социальную изоляцию
Насилие, применяемое к людям, проживающим изолированно, низкая вероятность его обнаружения, прекращения и предотвращения. Социальная изоляция может усиливать стресс.
Хронические соматические заболевания, функциональные расстройства или оба условия
Ослабевает способность к поиску помощи и самозащите.
Лица с хроническими заболеваниями и функциональными нарушениями требуют большей заботы, увеличивается нагрузка на попечителя.
Когнитивное нарушение
Риск финансовых злоупотреблений высок.
За людьми, страдающими деменцией, уход может быть затруднительным, что разочаровывает попечителей, пожилые люди могут быть агрессивными, буйными, провоцируя выражение пренебрежительности; особенно сильно жестокое обращение со стороны опекунов.
Со стороны правонарушителя
Злоупотребление запрещенными препаратами
Злоупотребление алкоголем или наркотиками, интоксикация и ломка являются основными предпосылками к оскорбительному поведению. Наркозависимые попечители могут пытаться использовать или алкоголь, или продавать лекарственные препараты, предписанные пожилому человеку, лишая данное лицо лечения.
Нарушения психики
Психические расстройства (например, шизофрения, посттравматическое стрессовое расстройство) и аффективные расстройства (например, большое депрессивное расстройство) повышают риск агрессивного поведения.
Дети старшего возраста, выписанные из стационарного психиатрического учреждения, могут вернуться в дом к своим родителям для получения ухода. Такие пациенты, не выказывающие насилия в учреждении, могут становиться жестокими в домашних условиях.
История насилия
История насилия во взаимоотношениях (в основном, между супругами) и вне семьи могут прогнозировать насилие в более пожилом возрасте. Одна из теорий заключается в том, что насилие является приобретенным условным рефлексом на трудные жизненные ситуации и способом выражения гнева и разочарования. Эта теория является необоснованной, так как трудно получить достоверную информацию о проявлении насилия в семье в прошлом.
Зависимость правонарушителя от пожилого человека
Необходимость получать финансовую и бытовую помощь, медицинское лечение и уход или эмоциональную поддержку от лиц старшего возраста может вызывать недовольство, и способствовать проявлению насилия. Если пожилой человек отказывается обеспечивать пособиями члена семьи (особенно взрослого ребенка), вероятность проявления насилия возрастает.
Стресс
Стрессовые ситуации в жизни (например, постоянные финансовые проблемы, смерть в семье) и ответственность попечительства увеличивают вероятность проявления насилия. Трудности, связанные с борьбой со стрессом или нагрузкой при обеспечении ухода, могут способствовать злоупотреблению.
Со стороны как жертвы, так и правонарушителя
Совместное проживание
Для пожилых людей, проживающих в одиночестве, существует намного меньше вероятности проявления насилия по отношению к ним. При совместном проживании существует большая степень вероятности возникновения напряженности и конфликтной ситуации, которые обычно предшествуют насильственным действиям.
Adapted from Pillemer K, Burnes D, Riffin C, Lachs MS: Elder abuse: Global situation, risk factors, and prevention strategies. Gerontologist 56 Suppl 2 (Suppl 2):S194–205, 2016. doi: 10.1093/geront/gnw004