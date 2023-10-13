Факторы риска и показания к реанимации новорожденных
Тип фактора
Фактор риска или показание
Неонатальный респираторный дистресс-синдром/дыхательная недостаточность
Обструкция дыхательных путей
Обструкция дыхательных путей новорожденного кровью, меконием или слизью
Анатомические аномалии дыхательных путей (например, агенезия, атрезия, стеноз)
Аномалии центральной нервной системы
Врожденные аномалии ствола мозга
Заболевания легких или грудной клетки
Легочная гипоплазия
Дефицит сурфактанта
Сердечно-сосудистая недостаточность у новорожденных
Дуктус-зависимые поражения, вызывающие гипоксию вследствие снижения легочного кровотока
Смешанные поражения, вызывающие гипоксию из-за смешивания оксигенированной крови с деоксигенированной (например, общий артериальный ствол)
Гипотензия
Гиповолемия, обусловленная кровотечением плода или плаценты
Неонатальный сепсис
Материнские факторы
Дородовые заболевания
Хронический диабет или гестационный диабет
Ожирение
Курение
Преждевременные роды
Хроническую гипертензию
Маловодие
Патология плаценты
Плацентарная недостаточность
Интранатальные нарушения, вызывающие асфиксию
Ягодичное предлежание
Сдавление спинного мозга
Плечевая дистоция
Тетания матки
Кровотечение у матери и/или плода
Материнская гипотензия
Гипоксемия у матери
Лекарства, вызывающие угнетение дыхательной функции у плода
Анальгетики или снотворные
Анестетики
Магния сульфат
Опиоиды