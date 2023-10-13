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Факторы риска и показания к реанимации новорожденных

Тип фактора

Фактор риска или показание

Неонатальный респираторный дистресс-синдром/дыхательная недостаточность

Обструкция дыхательных путей

Обструкция дыхательных путей новорожденного кровью, меконием или слизью

Анатомические аномалии дыхательных путей (например, агенезия, атрезия, стеноз)

Аномалии центральной нервной системы

Врожденные аномалии ствола мозга

Внутричерепное кровоизлияние

Травма спинного мозга

Заболевания легких или грудной клетки

диафрагмальная грыжа;

Пневмоторакс

Легочная гипоплазия

Пневмония (врожденная)

Дефицит сурфактанта

Недоношенность

Младенцы матерей с сахарным диабетом

Сердечно-сосудистая недостаточность у новорожденных

Врожденные заболевания сердца

Дуктус-зависимые поражения, вызывающие гипоксию вследствие снижения легочного кровотока

Смешанные поражения, вызывающие гипоксию из-за смешивания оксигенированной крови с деоксигенированной (например, общий артериальный ствол)

Гипотензия

Гиповолемия, обусловленная кровотечением плода или плаценты

Неонатальный сепсис

Материнские факторы

Дородовые заболевания

Хронический диабет или гестационный диабет

Ожирение

Курение

Преэклампсия или эклампсия

Преждевременные роды

Хроническую гипертензию

Маловодие

Патология плаценты

Плацентарная недостаточность

Предлежание плаценты

Отслойка плаценты

Интранатальные нарушения, вызывающие асфиксию

Ягодичное предлежание

Сдавление спинного мозга

Выпадение пуповины

Плечевая дистоция

Тетания матки

Кровотечение у матери и/или плода

Материнская гипотензия

Гипоксемия у матери

Лекарства, вызывающие угнетение дыхательной функции у плода

Анальгетики или снотворные

Анестетики

Магния сульфат

Опиоиды

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