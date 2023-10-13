Факторы риска и коморбидные состояния, ассоциированные с депрессией или манией
Тип нарушения
Депрессия
Мания
Системные ревматические заболевания
СКВ
Эндокринная патология
Гипертиреоз
Инфекционные
Прогрессивный паралич (паренхиматозный нейросифилис)
Прогрессирующая ВИЧ-инфекция
Прогрессивный паралич
Грипп
Энцефалит Сент-Луис
Неопластические
Рак головки поджелудочной железы
Диссеминированный канцероматоз
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Неврологические симптомы
Деменция (в ранней фазе)
Инсульт (фронтальный слева)
Приступы с фокальным началом
Диэнцефальные опухоли
Травма головы
Рассеянный склероз
Инсульт
Пищевые нарушения
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Другое
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Медикаментозные нарушения
Амфотерицин В
Антихолинэстеразные инсектициды
Бета-блокаторы (некоторые, например, пропранолол)
Циметидин
Кортикостероиды
Циклосерин
Индометацин
Интерферон
Ртуть
Метилдопа
Метоклопрамид
Эстроген-прогестиновые контрацептивы
Фенотиазины
Прогестогены
Резерпин
Таллий
Винбластин
Винкристин
Некоторые антидепрессанты
Бромокриптин
Кортикостероиды
Леводопа
Метилфенидат
Симпатомиметические препараты
Психические расстройства (кроме расстройств настроения)
Расстройства, связанные с употреблением алкоголя и других веществ
Антисоциальное расстройство личности
Пограничное расстройство личности
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