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Факторы риска инфекционного артрита

Пожилой возраст (50% взрослых пациентов составляют лица > 60 лет)

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя

Артроцентез (очень маленький риск), внутрисуставные инъекции или хирургическое вмешательство на суставе

Бактериемия

Рак

Хронические заболевания (например, легких, печени)

Диабет

Гемодиализ

Гемофилия

Инфекции суставов в анамнезе

Иммунодефициты, включая ВИЧ-инфекцию

Иммуносупрессивная терапия, включая применение глюкокортикоидов

Внутривенное использование наркотиков

Искусственные суставы

ревматоидного артрита и другие формы воспалительного артрита

Факторы риска возникновения инфекций, передающихся половым путем (например, большое число половых партнеров, отказ от использования барьерных контрацептивов)

Серповидно-клеточная анемия

Кожные инфекции

Системная красная волчанка

See also Elsissy JG, Liu JN, Wilton PJ, Nwachuku I, Gowd AK, Amin NH. Bacterial Septic Arthritis of the Adult Native Knee Joint: A Review. JBJS Rev. 2020;8(1):e0059. doi:10.2106/JBJS.RVW.19.00059

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