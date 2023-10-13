Факторы риска инфекционного артрита
Пожилой возраст (50% взрослых пациентов составляют лица > 60 лет)
Артроцентез (очень маленький риск), внутрисуставные инъекции или хирургическое вмешательство на суставе
Рак
Хронические заболевания (например, легких, печени)
Инфекции суставов в анамнезе
Иммунодефициты, включая ВИЧ-инфекцию
Иммуносупрессивная терапия, включая применение глюкокортикоидов
Внутривенное использование наркотиков
ревматоидного артрита и другие формы воспалительного артрита
Факторы риска возникновения инфекций, передающихся половым путем (например, большое число половых партнеров, отказ от использования барьерных контрацептивов)
Кожные инфекции
See also Elsissy JG, Liu JN, Wilton PJ, Nwachuku I, Gowd AK, Amin NH. Bacterial Septic Arthritis of the Adult Native Knee Joint: A Review. JBJS Rev. 2020;8(1):e0059. doi:10.2106/JBJS.RVW.19.00059