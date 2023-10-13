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Факторы риска для вызываемой Acinetobacter инфекции

Тип инфекции

Факторы риска

Внутрибольничные инфекции

Фекальная колонизация с Acinetobacter

Вживляемые устройства

Пребывание в отделении интенсивной терапии

Продолжительность пребывания в больнице

Искусственная вентиляция легких

Парентеральное питание

Предшествующая инфекция

Хирургическое лечение

Лечение антибиотиками широкого спектра действия

Раны

Внебольничную

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя

Курение

Хроническое заболевание легких

Сахарный диабет

Проживание в тропическом климате, особенно после стихийного бедствия

Полирезистентность

Контакт с пациентами, которые колонизированы или инфицированы

Инвазивные процедуры

Механическая вентиляция, особенно если пролонгированно

Длительная госпитализация (особенно в отделении интенсивной терапии)

Назначение продуктов крови

Использование антибиотиков широкого спектра действия (например, цефалоспорины 3-ьего поколения, карбапенемы, фторхинолоны)

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