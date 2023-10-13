Факторы риска для вызываемой Acinetobacter инфекции
Тип инфекции
Факторы риска
Внутрибольничные инфекции
Фекальная колонизация с Acinetobacter
Вживляемые устройства
Пребывание в отделении интенсивной терапии
Продолжительность пребывания в больнице
Искусственная вентиляция легких
Предшествующая инфекция
Хирургическое лечение
Лечение антибиотиками широкого спектра действия
Раны
Внебольничную
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Хроническое заболевание легких
Проживание в тропическом климате, особенно после стихийного бедствия
Полирезистентность
Контакт с пациентами, которые колонизированы или инфицированы
Инвазивные процедуры
Механическая вентиляция, особенно если пролонгированно
Длительная госпитализация (особенно в отделении интенсивной терапии)
Назначение продуктов крови
Использование антибиотиков широкого спектра действия (например, цефалоспорины 3-ьего поколения, карбапенемы, фторхинолоны)