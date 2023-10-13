Факторы питания, которые могут усугублять диарею
Факторы питания
Источник
Кофеин
Кофе, чай, кола, безрецептурные средства от головной боли
Фруктоза (в количестве, превышающем абсорбирующую способность кишечника)
Яблочный сок, грушевый сок, виноград, мед, финики, орехи, инжир, безалкогольные напитки (особенно с добавлением фруктового сока), чернослив
Спирты (гексанолы), сорбитол и маннитол
Жевательная резинка без сахара, мята, черешня, чернослив
Лактоза
Молоко, мороженое, замороженный йогурт, йогурт, мягкий сыр
Магний
Антациды, содержащие магний
Adapted from Bayless T: Chronic diarrhea: Newly appreciated syndromes. Hosp Pract (Off Ed) 24(1):117–135, 1989. doi: 10.1080/21548331.1989.11703646; used with permission.