Факторы, неблагоприятно влияющие на заживление раны
Фактор
Примеры
Тканевая ишемия (в результате особенностей раны или плохого местного кровообращения)
Нарушения, неблагоприятно влияющие на периферическую сосудистую сеть (например, сахарный диабет, артериальная недостаточность)
Тип травмы (например, размозжение тканей, которое повреждает микрососудистую сеть)
Техники восстановления (например, чрезмерно тугие швы)
Использование прижигания
Распространение бактерий
Гематома раны
Инородное тело (включая материал для глубоких кожных ран)
Отсрочка лечения (например, > 6 часов для травм нижних конечностей и > 12-24 часов для травм лицевой и волосистой части головы)
Значительное загрязнение раны (что типично для укушеных ран)
Лекарственные препараты
Противотромботические препараты и антикоагулянты
Противовоспалительные препараты (например, кортикостероиды, иммунодепрессанты)
Некоторые функциональные нарушения
Расстройства, которые подавляют иммунную систему или тормозят процесс заживления (например, хроническое заболевание почек)
Недостаточное питание (например, недостаток белка, дефицит специфических питательных веществ, таких как витамин С)
Нарушения синтеза коллагена (например, синдром Марфана, синдром Элерса-Данлоса)