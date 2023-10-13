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Факторы, играющие роль в развитии гиперкалиеми

Категория

Примеры

Снижение экскреции калия

Медицинские препараты

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

Блокаторы рецепторов ангиотензина II

Циклоспорин

Прямые ингибиторы ренина (алискирен)

Гепарин

Литий

Калийсберегающие диуретики

Нестероидные противовоспалительные препараты

Такролимус

Триметоприм

Гипоальдостеронизм

Надпочечниковой недостаточностью

Патология почек

Острую травму почки

Хроническая болезнь почек

Почечно-канальцевый ацидоз, тип 4

Обструкция мочевыводящих путей

Другое

Снижение эффективного объема циркуляции

Повышенное потребление калия (обычно ятрогенное)

Перорально

С диетой

Пероральные препараты калия

Внутривенно

Переливание крови

Внутривенное введение растворов с калием

Растворы цитрата калия

Калий-содержащие препараты (например, пенициллин G)

Полностью парентеральное питание

Усиленный выход калия из клеток

Медицинские препараты

Бета-адреноблокаторы

Токсическое действие дигоксина

Усиленный катаболизм тканей

Острый распад опухоли

Острый внутрисосудистый гемолиз

Кроизлияние в мягкие ткани или кровотечение из желудочно-кишечного тракта

Ожоги

Рабдомиолиз

Врожденные заболевания

Гиперкалиемический семейный периодический паралич (редко)

Недостаточность инсулина

Сахарный диабет

Голодание

Другое

Физические нагрузки

Метаболический ацидоз

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