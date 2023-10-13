Факторы, играющие роль в развитии гиперкалиеми
Категория
Примеры
Снижение экскреции калия
Медицинские препараты
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
Блокаторы рецепторов ангиотензина II
Циклоспорин
Прямые ингибиторы ренина (алискирен)
Гепарин
Литий
Калийсберегающие диуретики
Нестероидные противовоспалительные препараты
Такролимус
Триметоприм
Гипоальдостеронизм
Патология почек
Почечно-канальцевый ацидоз, тип 4
Другое
Снижение эффективного объема циркуляции
Повышенное потребление калия (обычно ятрогенное)
Перорально
С диетой
Пероральные препараты калия
Внутривенно
Переливание крови
Внутривенное введение растворов с калием
Растворы цитрата калия
Калий-содержащие препараты (например, пенициллин G)
Полностью парентеральное питание
Усиленный выход калия из клеток
Медицинские препараты
Бета-адреноблокаторы
Токсическое действие дигоксина
Усиленный катаболизм тканей
Острый внутрисосудистый гемолиз
Кроизлияние в мягкие ткани или кровотечение из желудочно-кишечного тракта
Врожденные заболевания
Недостаточность инсулина
Голодание
Другое
Физические нагрузки