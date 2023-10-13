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Факторы высокого риска развития нарушения слуха у новорожденных

Фактор

Детали

Масса тела при рождении

< 1 500 г

Шкала Апгар

7 за 5 минут

Билирубин в сыворотке крови

> 22 мг/дл (> 376 мкмоль/л) у новорожденных с массой тела при рождении > 2000 г

> 17 мг/дл (> 290 микромоль/л) у новорожденных с массой тела при рождении < 2000 г

Заболевания

Перинатальная аноксия или гипоксия

Неонатальный сепсис или менингит

Черепно-лицевые аномалии

Судороги или эпизоды апноэ

Врожденные инфекции

Краснуха

Сифилис

Инфекция Herpes simplex

Инфекция цитомегаловирусом

Токсоплазмоз

Препараты для матери

Аминогликозиды

Семейный анамнез

Ранняя потеря слуха у родителя или близкого родственника

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