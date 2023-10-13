Факторы высокого риска развития нарушения слуха у новорожденных
Фактор
Детали
Масса тела при рождении
< 1 500 г
Шкала Апгар
≤ 7 за 5 минут
Билирубин в сыворотке крови
> 22 мг/дл (> 376 мкмоль/л) у новорожденных с массой тела при рождении > 2000 г
> 17 мг/дл (> 290 микромоль/л) у новорожденных с массой тела при рождении < 2000 г
Заболевания
Перинатальная аноксия или гипоксия
Неонатальный сепсис или менингит
Судороги или эпизоды апноэ
Врожденные инфекции
Препараты для матери
Аминогликозиды
Семейный анамнез
Ранняя потеря слуха у родителя или близкого родственника