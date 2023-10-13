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Установление диагноза ТГВ на основании клинической картины

Факторы

Болезненность в проекции вен голени и бедра

Отек всей нижней конечности

Отек голени (разница между окружностями голеней > 3 см, измеренная на уровне 10 см дистальнее большеберцовой бугристости)

Пастозность, более выраженная с пораженной стороны

Расширенные поверхностные коллатеральные вены

Активный рак (лечение продолжается или проводилось в течение предыдущих 6 месяцев)

Иммобилизация нижних конечностей (например, вследствие паралича, пареза, длительного нахождения в вертикальном положении либо путешествия на большие расстояния)

Хирургические вмешательства, подразумевающие неподвижное положение > 3 дней в течение последних 4 недель

Вероятность

Вероятность суммирует число факторов за вычетом 2 если другой диагноз также вероятен либо вероятен более, чем тромбоз глубоких вен.

  • Высокая вероятность: 3 баллов

  • Умеренная вероятность: 1-2 балла

  • Малая вероятность: 0 баллов

Based on data from Anand SS, Wells PS, Hunt D, et al: Does this patient have deep vein thrombosis? Journal of the American Medical Association 279 (14):1094–1099, 1998.

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