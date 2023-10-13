Установление диагноза ТГВ на основании клинической картины
Факторы
Болезненность в проекции вен голени и бедра
Отек всей нижней конечности
Отек голени (разница между окружностями голеней > 3 см, измеренная на уровне 10 см дистальнее большеберцовой бугристости)
Пастозность, более выраженная с пораженной стороны
Расширенные поверхностные коллатеральные вены
Активный рак (лечение продолжается или проводилось в течение предыдущих 6 месяцев)
Иммобилизация нижних конечностей (например, вследствие паралича, пареза, длительного нахождения в вертикальном положении либо путешествия на большие расстояния)
Хирургические вмешательства, подразумевающие неподвижное положение > 3 дней в течение последних 4 недель
Вероятность
Вероятность суммирует число факторов за вычетом 2 если другой диагноз также вероятен либо вероятен более, чем тромбоз глубоких вен.
Based on data from Anand SS, Wells PS, Hunt D, et al: Does this patient have deep vein thrombosis? Journal of the American Medical Association 279 (14):1094–1099, 1998.