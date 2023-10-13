Услуги, которые могут быть предоставлены в качестве оказания помощи на дому
Тип
Особые услуги
Медицинский
Медсестринский уход
Другие виды квалифицированного и полупрофессионального ухода, такого как физиотерапия и трудотерапия
Хоспис и услуги по временному облегчению
Медицинское оборудование длительного пользования (например, стульчаки для ночного горшка, инвалидные кресла, ходунки)
Внутривенная терапия
Диализ
Парентеральное и энтеральное питание
Искусственная вентиляция легких
Диагностические процедуры (например, рентгенография, ЭКГ, анализы крови)
Не медицинский
Личная гигиена (например, помощь при купании, мытье головы, пользовании туалетом, одевании)
Услуги по ведению домашнего хозяйства
Персональные системы реагирования на чрезвычайные ситуации
Сигнальные устройства
Видеонаблюдение
Программы доставки продовольствия