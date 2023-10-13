Уровни холестерина и сердечно-сосудистый риск
Сердечно-сосудистый риск
Общий холестерин
LDL-C
HDL-C
Более высокий риск
≥ 6,2 ммоль/л (240 мг/дл)
≥ 4,1 ммоль/л (160 мг/дл)
Мужчины: < 1,0 ммоль/л (40 мг/дл)
Женщины: < 1,3 ммоль/л (50 мг/дл)
Группа риска
5,2–6,2 ммоль/л (200–239 мг/дл)
2,6–4,1 ммоль/л (100–159 мг/дл)
Мужчины: 1,0–1,5 ммоль/л (40–59 мг/дл)
Женщины: 1,3–1,5 ммоль/л (50–59 мг/дл)
Меньший риск
< 5,2 ммоль/л (200 мг/дл)
< 2,6 ммоль/л (100 мг/дл)
≥ 1,6 ммоль/л (60 мг/дл)
ЛПВП = липопротеины высокой плотности; ЛПНП = липопротеины низкой плотности.
Data from Carmena R: Primary Mixed Dyslipidemias, Editor(s): Ilpo Huhtaniemi, Luciano Martini, Encyclopedia of Endocrine Diseases (Second Edition), Academic Press, 2019, Pages 314-319, ISBN 9780128122006, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801238-3.65333-3, National Heart Lung and Blood Institute: What is Blood Cholesterol? Updated March 24, 2022, https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/high-blood-cholesterol; American Heart Association: Cholesterol, https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol; Centers for Disease Control and Prevention: Cholesterol. Reviewed March 20, 2023, https://www.cdc.gov/cholesterol.