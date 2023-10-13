Уровни скрининга проблем алкоголизма
Уровень скрининга
Критерии применения
Техника скрининга
1
Если возможен только один вопрос
В любом отдельном случае за последние 3 месяца, Вы выпивали более 5 порций* алкоголя?
2
У всех пациентов, которые сообщают о распитии алкоголя, если позволяет время
или
У пациентов, которые отвечают "да" на вопрос 1-го уровня
3
Если 2 уровень скрининга выявляет риск возникновения проблем, связанных с алкоголем (т.е., для мужчин > 14 порций/неделю или 4 порции/день, а для женщин > 7 порций/неделю или 3 порции/день)
или
Если врач подозревает, что пациенты уменьшают свое употребление алкоголя
Идентификационный тест из 10 вопросов на наличие заболеваний, связанных с употреблением алкоголя (AUDIT)
*Порция определяется как 1 унция (354 мл) пива, 5 унций (148 мл) вина или 1,5 унции (443 мл) крепких алкогольных напитков.
Adapted from Fleming MF: Screening and brief intervention in primary care settings. Alcohol Res Health 28(2): 57–62, 2004.