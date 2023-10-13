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Уровни скрининга проблем алкоголизма

Уровень скрининга

Критерии применения

Техника скрининга

1

Если возможен только один вопрос

В любом отдельном случае за последние 3 месяца, Вы выпивали более 5 порций* алкоголя?

2

У всех пациентов, которые сообщают о распитии алкоголя, если позволяет время

или

У пациентов, которые отвечают "да" на вопрос 1-го уровня

  1. В среднем сколько дней в неделю вы пьете алкоголь?

  2. В обычный день когда вы пьете, сколько порций вы выпиваете?

  3. Какое максимальное количество порций Вы выпивали в любой данный день за последний месяц?

3

Если 2 уровень скрининга выявляет риск возникновения проблем, связанных с алкоголем (т.е., для мужчин > 14 порций/неделю или 4 порции/день, а для женщин > 7 порций/неделю или 3 порции/день)

или

Если врач подозревает, что пациенты уменьшают свое употребление алкоголя

Идентификационный тест из 10 вопросов на наличие заболеваний, связанных с употреблением алкоголя (AUDIT)

*Порция определяется как 1 унция (354 мл) пива, 5 унций (148 мл) вина или 1,5 унции (443 мл) крепких алкогольных напитков.

Adapted from Fleming MF: Screening and brief intervention in primary care settings. Alcohol Res Health 28(2): 57–62, 2004.

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