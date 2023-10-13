Уравнения для расчета альвеолярного давления кислорода и альвеолярно-артериального градиента кислорода
Расчет PAO2
FIO2 – содержание кислорода во вдыхаемом воздухе (например, в комнатном воздухе – 0,21), Patm – барометрическое атмосферное давление (например, 760 мм рт. ст. на уровне моря), PH2O – парциальное давление водяного пара (обычно 47 мм рт. ст.), PaСО2 – измеренное парциальное давление углекислого газа в артериальной крови, R – дыхательный коэффициент, который принимают за 0,8 у пациента в состоянии покоя при обычном питании.
Облегчение альвеолярно-артериального градиента PO2 (A-a) DO2
(А-а)DO2 — альвеолярно-артериальный градиент PO2. (A-a)DО2 обычно < 20, но увеличивается с возрастом (из-за снижения функции легких с возрастом) и с увеличением FIO2 (несмотря на то, что насыщение гемоглобина достигает 100% при PaО2 около 150 мм рт. ст., кислород растворим в крови и кислород плазмы продолжает увеличиваться при повышении FIO2).