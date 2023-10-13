Упражнения на выносливость и потребность обмена веществ
Потребность обмена веществ
Активность
Уровень интенсивности
МЕТ*
ккал/час
Ходьба со скоростью 3–5 км/ч
Езда на велосипеде по ровной местности со скоростью 10 км/ч
Легкие упражнения на растягивание
Плавание (с помощью плавательной доски)
Работа по дому (интенсивность от легкой до умеренной)
Низкая
2–4
180–300
Ходьба со скоростью 6 км/ч
Езда на велосипеде по ровной местности со скоростью 13 км/ч
Гольф (с ходьбой или перевозкой сумки)
Легкая гимнастика
Плавание (стоя на месте)
Тяжелая работа по дому или в саду
Умеренный
5–6
300–360
Ходьба или бег трусцой со скоростью 8 км/ч
Езда на велосипеде по ровной местности со скоростью 18–19 км/ч
Плавание (800 м за 30 мин)
Оздоровительный теннис
Пеший туризм
Высокий
7–8
420–480
*Затраты кислорода в состоянии покоя (> 3,5 мл/мин/кг массы тела).
METы=метаболические эквиваленты.
Adapted from Hanson PG, et al: Clinical guidelines for exercise training. Postgraduate Medicine 67(1):120–138, 1980. Copyright McGraw-Hill, Inc.