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Упражнения на выносливость и потребность обмена веществ

Потребность обмена веществ

Активность

Уровень интенсивности

МЕТ*

ккал/час

Ходьба со скоростью 3–5 км/ч

Езда на велосипеде по ровной местности со скоростью 10 км/ч

Легкие упражнения на растягивание

Плавание (с помощью плавательной доски)

Работа по дому (интенсивность от легкой до умеренной)

Низкая

2–4

180–300

Ходьба со скоростью 6 км/ч

Езда на велосипеде по ровной местности со скоростью 13 км/ч

Гольф (с ходьбой или перевозкой сумки)

Легкая гимнастика

Плавание (стоя на месте)

Тяжелая работа по дому или в саду

Умеренный

5–6

300–360

Ходьба или бег трусцой со скоростью 8 км/ч

Езда на велосипеде по ровной местности со скоростью 18–19 км/ч

Плавание (800 м за 30 мин)

Оздоровительный теннис

Пеший туризм

Высокий

7–8

420–480

*Затраты кислорода в состоянии покоя (> 3,5 мл/мин/кг массы тела).

METы=метаболические эквиваленты.

Adapted from Hanson PG, et al: Clinical guidelines for exercise training. Postgraduate Medicine 67(1):120–138, 1980. Copyright McGraw-Hill, Inc.

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