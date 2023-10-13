Умеренно токсичные растения
Растение
Симптомы
Лечение
Аконитин (например, получен из аконита)
Брадикардия, аритмии, парестезия, слабость
Поддерживающая терапия
Sodium bicarbonate
Алоэ (spp)
Гастроэнтерит, нефрит, воспаление кожи
Симптоматическое лечение и обмывание кожи водой с мылом
Виды Aristolochia (кирказоны, аристолохии)
Поддерживающая терапия
Азалия
Холинэргические симптомы
Симптоматическое лечение и атропин
Виды Caladium (колоказия, крылья ангела)
Повреждение слизистой оболочки рта из-за присутствия в листьях кристаллов оксалата кальция
Симптоматическое лечение и деэмульсификаторы (например, молоко или мороженое)
Виды Capsicum (перцы)
Воспаление и опухлость слизистой оболочки
Поддерживающий уход, орошение
Колхицин (осенний крокус, безвременник осенний, глориоза)
Отсроченный гастроэнтерит, полиорганная недостаточность
Подавление функции костного мозга
Симптоматическая терапия и, возможно, в качестве последней надежды экспериментально разработанные, колхицин-специфические Fab фрагменты*
Цианогенные гликозиды (например, виды Prunus [например, косточки персика, абрикоса и дикой вишни], виды Malus [например, семена яблони], и другие семена)
Симптомы отравления цианидами
Гидроксикобаламин (в России не зарегистрирован)
Набор, содержащий антидоты к цианидам (включает амилнитрат, натрия нитрит и натрия тиосульфат)
Белладонна
Антихолинэргические симптомы, гипертермия, судороги, галлюцинации
Поддерживающая терапия
При выраженной гипертермии или судорогах возможно введение физостигмина (в России аминостигмин, нивалин/галантамин)
Диффенбахия
Повреждение слизистой оболочки рта из-за присутствия в листьях кристаллов оксалата кальция
Симптоматическое лечение и деэмульсификаторы (например, молоко или мороженое)
Конские бобы
У пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы – гастроэнтерит, лихорадка, головная боль, гемолитическая анемия
Поддерживающая терапия
При отравлении, сопровождающемся выраженной анемией, отдается предпочтение замещению крови
Зеленый картофель и ростки картофеля
Гастроэнтерит, галлюцинации, делирий
Поддерживающая терапия
Фотиния земляничнолистная, остролист
Поддерживающая терапия
Дурман обыкновенный
Антихолинэргические симптомы, гипертермия, судороги, галлюцинации
Поддерживающая терапия
При выраженной гипертермии или судорогах возможно введение физостигмина (в России аминостигмин, нивалин/галантамин)
Солодка (лакричные леденцы без искусственного ароматизатора)
Гипокалиемия, гипертония и удержание воды и натрия (почечный солевой диабет)
Поддерживающая
Ландыш майский
Гиперкалемия, гастроэнтерит, спутанность сознания, аритмии
Омела
Поддерживающая терапия
Крапива
Местно острая боль и жжение
Поддерживающая терапия
Паслен черный или сладко-горький
Гастроэнтерит, галлюцинации, делирий
Поддерживающая терапия
Блоховник мятовидный
Гепатотоксичность
N-ацетилцистеин
Виды Филодендрона
Повреждение слизистой оболочки рта из-за присутствия в листьях кристаллов оксалата кальция
Симптоматическое лечение и деэмульсификаторы (например, молоко или мороженое)
Пуансеттия, Молочай красивейший
Незначительное раздражение слизистой оболочки
Нет необходиомсти
Сумах ядовитый
Дерматит
См. Дерматит
Лаконос
Раздражение слизистой оболочки, гастроэнтерит
Поддерживающая терапия
Сциндапсус
Повреждение слизистой оболочки рта из-за присутствия в листьях кристаллов оксалата кальция
Симптоматическое лечение и деэмульсификаторы (например, молоко или мороженое)
Тис
Редко судороги, аритмии, кома
Поддерживающая терапия
*Доступны только во Франции.
Fab = фракционированные антитела; sp/spp = образец.