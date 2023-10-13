ТNM-определение стадии рака мочевого пузыря*
Характеристика
Определение
Первичная опухоль
Ta
Неинвазивная папиллярная карцинома
Tis
Плоские опухоли (карциномы in situ)
T1
Прорастает в подэпителиальную соединительную ткань
T2
Прорастает мышцу
T2a
Прорастает поверхностный слой мышечной оболочки (внутренняя половина)
T2b
Прорастает глубокий слой мышечной оболочки (наружная половина)
T3
Простатает в околопузырную клетчатку
T3a
Микроскопически прорастает в околопузырную ткань
T3b
Макроскопически прорастает в околпузырную клетчатку (экстравезикальное образование)
T4
Прорастает в соседние органы
T4a
Прорастает в простату, семенные пузырьки, матку или влагалище
T4b
Прорастает стенку таза или брюшной полости
Метастазы в регионарные лимфатические узлы
NX
Невозможно оценить
N0
Метастазы в лимфатические узлы отсутствуют
N1
Метастазы в один лимфатический узел в малом тазу
N2
Метастазы в ≥ 2 лимфатических узла(-ов) в малом тазу
N3
Метастазы в ≥ 1 общий подвздошный лимфатический узел
Отдаленные метастазы
M0
Отдаленные метастазы отсутствуют
M1a
Присутствуют в узлах, отдаленных от общих подвздошных
M1b
Неузловые метастазы
* Data adapted from American Cancer Society, Bladder Cancer Stages. По состоянию на 10 сентября 2023 года.
TNM = опухоль, узлы, метастазы (tumor, node, metastasis).