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ТNM-определение стадии рака мочевого пузыря*

Характеристика

Определение

Первичная опухоль

Ta

Неинвазивная папиллярная карцинома

Tis

Плоские опухоли (карциномы in situ)

T1

Прорастает в подэпителиальную соединительную ткань

T2

Прорастает мышцу

T2a

Прорастает поверхностный слой мышечной оболочки (внутренняя половина)

T2b

Прорастает глубокий слой мышечной оболочки (наружная половина)

T3

Простатает в околопузырную клетчатку

T3a

Микроскопически прорастает в околопузырную ткань

T3b

Макроскопически прорастает в околпузырную клетчатку (экстравезикальное образование)

T4

Прорастает в соседние органы

T4a

Прорастает в простату, семенные пузырьки, матку или влагалище

T4b

Прорастает стенку таза или брюшной полости

Метастазы в регионарные лимфатические узлы

NX

Невозможно оценить

N0

Метастазы в лимфатические узлы отсутствуют

N1

Метастазы в один лимфатический узел в малом тазу

N2

Метастазы в 2 лимфатических узла(-ов) в малом тазу

N3

Метастазы в 1 общий подвздошный лимфатический узел

Отдаленные метастазы

M0

Отдаленные метастазы отсутствуют

M1a

Присутствуют в узлах, отдаленных от общих подвздошных

M1b

Неузловые метастазы

* Data adapted from American Cancer Society, Bladder Cancer Stages. По состоянию на 10 сентября 2023 года.

TNM = опухоль, узлы, метастазы (tumor, node, metastasis).

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